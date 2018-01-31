2018年01月31日 04:10 中國時報 駱以軍

我在臉書上貼了這樣一篇文字：大意是說，我在路邊攔計程車時，有一輛車已經緩駛過來，並打亮雙黃燈，但它後頭另一輛加速蹩過來，硬生生停在我面前。我遲疑了一下，還是往後走，打開原來那輛車的門。那司機說：「先生，謝謝你。這樣搶生意太惡質了。我在馬路討生活，常就有這樣惡質的同行，這樣粗暴的搶生意。這是一件很小的事，但謝謝你這麼做。我今天回家跟我太太吃晚餐，一定非常開心。」

我把這篇短文加了個標題：「一件很小的事」，幾個小時後竟有上萬個讚。還有兩百多個人轉貼，我點進去「轉貼」那個頁面，大部分人都只是轉貼到他的臉書，但我注意到，有一個傢伙在轉貼後，還留言一段文字：

「這種小感傷加上小確幸加上小正義，就成了台灣的大窮酸。」

我第一瞬間非常火大，想把他封鎖。火大的原因非常簡單，就是網路上這種無來由，沒有事件縱深的惡意和暴力。他說的其實沒錯，我貼的這篇文字，根本是剪去了人性黯黑面的光滑和可愛。其實當時我坐上了後面那輛計程車，前頭超過來原本停我面前的那部，還停在那兒。事實上第一瞬間，我差點伸出手去開他的車門，但我很像機器人，僵硬的收回手，轉彎，朝後面那輛車走去。這在我心理上成了一延續的動作。當我搭的這輛後來的車，超過那還停在原地的車時，我從車窗看見那車裡的駕駛，惡狠狠的瞪著我們。當時我心中湧現一種暴力的情緒：如果他將車加速超過來蹩我們的車，我一定下車去打他！為什麼我會在這麼小的事件中，湧現一巨大的憤怒呢？事實上在我的創作生涯，在我的江湖歲月，年輕的時候，因為我害羞或反應太慢，這樣一部車催著油門，發出一種暴力的炫示和氣氛，停在我面前，那幾乎是一種命令：「伸出手，拉開車門，上車。」這只是路邊即興的一幕，在真實人生裡，太多老大哥他們在無人知曉的隱密時刻，對我做出這樣的恫嚇和命令。而我通常就乖乖伸出手，拉開車門上車。

我當然不會在臉書上，寫這些囉嗦的黑暗內心起伏。臉書實戰的教育了我們這些老屁股：訊息的傳播，愈簡單、光滑、可愛，成功機率愈高。但它也因之讓像海洋中吃屍體的短吻鯊，咬住你投擲出去過短、過簡、過可愛的訊息段，將你定錨成笨蛋，撕裂你。而臉書的設計者，於是賦與你一種防衛性的無上權力：「封鎖」。你可以像星艦艦長按下震爆鈕，讓對方永遠在你臉書藤蔓網絡消失。當然你也就被降格成，這種網路攀長的某種制約性生物。沒有人會蠢到，在臉書這樣的菌株浮游世界，認真的對攻擊你的敵方，發表一段像《卡拉馬助夫兄弟們》裡頭那動輒長達十頁的滔滔雄辯吧？

我循著這人的名字小框格，點進他的臉書頁。卻發覺他其實是個很有趣的人。他的每一則貼文約都只有五、六個讚。而他都是轉貼。譬如有一則他轉貼了一段影片：在宜蘭市的馬路上，像是行車紀錄器，拍攝了前方一輛卡車的車斗，綁著一隻活的迅猛龍。我不知這是怎麼做到的。那迅猛龍就像要送去屠宰場的牛隻，哀傷而無助。他留言了：「台灣動物權意識太低落，恐龍也有牠的生命權啊。」這是在嘲諷臉書上轉貼保護動物權文章的這些人嗎（基本上在臉書上也是弱勢）？另有一則轉貼的影片，他說是他學生拍的，畫質和設計感都很優，畫面中是一些台灣年輕人，很像是在幫外交部放在國外的網頁拍的。我發覺他轉貼的影片大多是國外的影片。也許他是個在私立大學教傳播或設計的老師吧？他可能有點憤世嫉俗，懷才不遇（我年輕時也是如此），有點神經質，厭惡媚俗的（他說的小確幸加小正義）說話或故事。

其實我如果在另一個時空，另一個情境，和他相識，說不定會成為私下的好友，我的朋友幾乎都是瘋子或恐怖分子啊。回到他說的：「這種小感傷加上小確幸加上小正義，就成了台灣的大窮酸。」這話的僵直性、可無限複製性，不是很像那把幾十萬人摁在手機代工廠的流水線上，讓他們失去人類的繁複細節，成為夢境中的倒影，許多個哀傷跳樓，那位企業梟雄說的話嗎？

我在內心跟這個可能成為我私下怪咖朋友，但也可能是個法西斯、種族歧視者的傢伙辯論著。我年輕時曾在一家廣告公司打零工。那個老闆是個典型不小感傷不小確幸不小正義的上一輩企業家。他對我算是愛才，當時我幫他寫的廣告企畫案，包括了大陸那邊的方便麵廣告、多力多滋這種零食的廣告、某一家保全公司的廣告，還有一家據說台灣有三、四百家兒童美語的企業形象廣告，我還曾經接過他交付了大批機密資料，當時的台北縣長想對外國人招商，在淡水的出海口，填海弄一個人工島，將之建設成一脫離法條限制的賭場（那時澎湖的賭場計畫，已被公投否決）；另一次則是他要發動全公司之力，去標當時高雄市政府辦的一個世界運動會的上千萬的國際廣告預算。我並不是他的團隊裡重要的角色。通常我就收到一堆像奇形怪狀的彩色幾何積木的破碎訊息，他雄才大略，也懂得和那些大老闆虛空吹牛說一些未來願景的概念，但我要將之情節化，或商品化。我的頭腦只需要在這個階段，構想出一塊充滿唬爛創意的哏，他會有一群影像的、攝影的、剪接的、音樂的高手，將之後續完成。他非常慷慨，每次都付我四、五萬。我不在編製之內，像接單殺人的刀客。

我也曾想過，我的角色是否很像巴加斯．略薩那本經典小說《胡莉婭姨媽與作家》裡，那個被關在廣播電台地下室，像螞蟻的蚜蟲，那樣將大腦任企業老闆榨取的天才編劇卡瑪喬。最終你的腦漿被這樣連接到千奇萬象的真實世界，不斷輸出，終於浩劫，神智錯亂。但這裡頭有個濛曖的暗影，就像那引擎聲巨響，停到我面前的計程車。我其實都可以說「不」。但我卻都將那個自由放棄了。

那是怎麼回事？本來我們可以變成更好一點的人，但卻分不出是受害者或共謀者的，成為無數螞蟻的角鬚踩踏你的頭臉的，無法移動的蚜蟲。（待續）

（本文摘自《匡超人》一書，麥田出版）

(中國時報)