2018年01月31日 04:10 中國時報 鄭順聰

同時，修遠也陷入了兩難，兩股情緒如兩道力量互相抗衡，高中回憶與此時此刻的感受拉扯，斷然扯碎絞成漩渦往時間的心眼而去…天就濛濛亮了，鳳頭鸚鵡粗嘎啼叫，吵醒長夜不寐的糜爛大學生，四面八方盤山路而下沿著海岸同往教學區的四合院，中庭的獨裁者肅穆凝重，揹著書包環抱教科書，姍姍往教室的座位填空。

冷氣教室中，蔣老師將粗框眼鏡調正，宣佈《國學導讀》的期末考範圍，同學哀嚎連天，王小玉隨即發難：

「老師，考太多了啦！少一點啦！又要默寫還要申論的，國學很硬又是考十三經的，很難很難耶！老師你發發慈悲不要考那麼多啦！」

「年紀輕輕就會討價還價，這樣不行的。」蔣老師說。

「老師老師啊！再來就是聖誕節了啊！出這麼多這麼多頁要花很多時間準備考試，求老師饒饒我們不要考那麼多啦！這樣我們怎麼有心情過聖誕節。我們是大一菜鳥耶！拜託老師不要給我們那麼大的壓力啦！老師老師…」王小玉話如連珠炮，蔣老師厲聲阻斷：「學生的本份乃認真讀書，不是油腔滑調；老師的要求就該做到，否則就當掉。」

「拜託老師拜託老師啦！這樣我們好可憐啊！我們這樣就沒有時間交男女朋友啦！老師你也是大一就跟師母在一起的，你說過的喔！所以現在這麼幸福美滿，雙雙當教授耶！你也要給我們機會交男女朋友當教授啦！」

「我不是說過了嗎！追女友的祕訣就是『快、狠、準』。你得學我，找認真上進的另一半，就像我和你們師母一樣，雙雙到圖書館約會，這樣多好，精進學業之餘可培養感情，魚與熊掌得兼。」

「摸蜊仔兼洗褲，天底下沒有這樣好空的代誌啦！老師老師少考一章啦！才十五多頁而已，空出這些時間至少可以讓我們去『快、狠、準』一下，少這一章，說不定我們就可以遇見幸福，找到一輩子的伴侶，拜託老師拜託行行好！」

「巧言令色鮮矣仁，王小玉同學，你再爭論就加考一章，我說了算，定則定矣，下課。」蔣老師將書本收入公事包，轉頭離開教室。

頓時，全班紛亂如捅破的螞蟻窩，走的走，亂的亂。（待續）

(中國時報)