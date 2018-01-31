2018年01月31日 04:10 中國時報 神隱

和尚說：「願聞其詳。」

老者嘆了口氣說：「那群駱駝要只是普通駱駝也就罷了，偏偏不是，派探子欺近瞧，不躲不閃，但每次回報，不同人回報的都不一樣，有人說是白駱駝，有人說是黑駱駝，更有人說是紅駱駝，底下副將軍覺得是小兵在搞鬼，這趟千里迢迢無功而返已夠氣人，軍心渙散成這樣，實在忍無可忍，要不是這些兵員，個個都是驍勇善戰的好手，真該處死，看誰還敢亂說話。

「不過連續幾日，探子傳回的盡是些瘋言瘋語，副將軍實在氣不過，便率領這些探子，親自走一趟，一到場才發現探子並沒說錯，說白駱駝的也對，說黑駱駝的也對，說紅駱駝的也對，這些駱駝根本無時無刻不在變色，但沒過多久卻又變成一堆堆的黃沙，眾人只見數十隻由黃沙堆成的駱駝在蕭索的大漠中緩步行進，就在大夥還未回過神之際，忽然颳起一陣沙塵暴，瞬間出現一條黑龍將駱駝全都吞噬，包括副將軍之內的所有人根本不及逃跑，也都被黑龍吃掉，只其中一人反應最快，見到黑龍尚未現形就拔足狂奔，卻不慎陷入流沙，本以為沒命，卻因此逃過黑龍的追擊，並最後目睹這詭異的一幕。

「不過，當狂風平息，黑龍消逝，沙塵紛紛落下，這群駱駝卻又出現，又繼續遠遠的跟著我們的行伍，只是隻數，從原本的32隻變成43隻，剛好是前去一探究竟的人數，莫不是那些探子以及副將軍，都被這陣風沙化為駱駝？我們遠遠看著龍捲風吹散駱駝、將眾人拋向空中，其餘細節便不得而知，要不是那位拚了命從流沙中爬出的倖存者回報，還真難以相信這些過程，之後便只敢以望遠鏡觀察，再也不敢欺近。」（待續）

(中國時報)