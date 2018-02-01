2018縣市長選舉－藍女力爆發 綠女將難產

2018年02月01日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

2018選戰已經開跑，民進黨在小英領軍下，縣市長提名卻仍無女性候選人出線。圖為蔡英文總統昨日主持民進黨中常會前低頭沉思的畫面。（姚志平攝）

國民黨中常會昨通過第二波縣市長提名名單，迄今已提名徐榛蔚等5位女性搶攻2018百里侯戰。以藍營目前有意參選，或被點名來看，今年最多可能提名11名女性出征，堪稱國民黨歷來女性參選縣市長人數最多的一次。

國民黨 最多可能提名至11人

反觀民進黨，至今還沒有女將出線，高雄市長陳菊、嘉義縣長張花冠都將屆滿，目前僅有高雄市、台南市、苗栗縣初選有女參選人，但要在強敵環伺的初選脫穎而出，挑戰度頗高。萬一全軍覆沒，民進黨將創下女主席當家卻無女將參選的尷尬場面。

國民黨昨提名前新竹市長許明財參選新竹市長、立委張麗善參選雲林縣長、羅東鎮長林姿妙參選宜蘭縣長、台東縣議會議長饒慶鈴參選台東縣長、立委徐榛蔚參選花蓮縣長。

國民黨已經完成9個縣市的提名，5個縣市已確定是女性參選，除上述4縣外，在第一波就獲得提名的立委王惠美，將代表國民黨參選彰化縣長。

藍營欲投入百里侯的女將不只於此。包括已經完成初選，尚在協調中的基隆市，亦有可能是由基隆市議長宋瑋莉出線；在台中市有立委盧秀燕與江啟臣兩強相爭，前立委楊麗環則積極表態要選桃園市長。

在台北市也有前行政院發言人鄭麗文表態，黨中央也屢次勸進立委柯志恩南下屏東縣參選。至於嘉義市，無論是前市長黃敏惠或是議長蕭淑麗，勢必是由女性代表藍軍參選。如果上述未定地區，最後都由女性出線，國民黨女性參選人將多達11位。

國民黨婦女部主任柯志恩表示，女性立委在立院比例逐年增加，且表現不俗，很多都不輸男立委，女性在政治上的努力被大眾看到，也因此更能讓大眾接受女性從政的趨勢。

民進黨 破蛋就看高雄台南苗栗

但她認為，並非國民黨有意派女性出戰，以確定出戰的女性參選人來看，每位都是長期在地方經營，純粹是「水到渠成」，男女間實力沒什麼差別，這次「女力崛起」主要是「經營有成」的結果。

在民進黨方面，現僅有台南、高雄有女性參選人。在劉世芳退出高雄市長初選後，女性僅剩高雄管碧玲、林岱樺。台南市長則有陳亭妃與葉宜津登記參與初選。地方人士透露，陳亭妃掃街拜票時，會呼籲選民支持「台南有第一位女市長」。苗栗縣長部分，黨中央尚未決定與無黨籍頭份鎮長徐定楨合作，或徵召前立委吳宜臻。

(中國時報)