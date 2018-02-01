黑心但不傷身…泡工業用冰醋酸 假烏參逆轉無罪

2018年02月01日 04:10 中國時報 林偉信 、 陳志祥 ／綜合報導 ／綜合報導

廉價海參浸泡工業用冰醋酸做「假烏參」，黑心業者竟判無罪！全台最大海參供貨商、新北市「淦成」公司被控2014年進口廉價海參，以工業用冰醋酸浸泡脫灰，等賣相變佳後偽稱烏參，出口銷往對岸，一審判處淦成負責人朱德海徒刑1年、判罰淦成100萬，但高院卻以無法證明工業用冰醋酸對人體有害，改判朱無罪、免罰，全案可上訴。

對此，衛福部食藥署表示尊重，將視檢察官是否上訴，並以判決內容研擬後續做法，強調若無法以刑事法處罰業者，將施以行政處罰。

海參整型轉賣5倍價 狠削消費者

本案是繼無水石膏案後，再次出現黑心業者判無罪案例。2015年永昌化工公司將原本未獲許可的食品添加物「無水硫酸鈣」（俗稱無水石膏）冒充二水石膏，賣給食品商製造豆花，一審判負責人周德永無罪，引發軒然大波，最後周被改判6月徒刑、可易科罰金18萬、永昌判罰300萬定讞。

淦成負責人朱男被控將廉價海參浸泡在稀釋過的工業用冰醋酸，把賣相差的海參脫灰，再以清水沖洗烘乾，偽裝成高價的烏參，價格翻漲5倍，銷往香港、大陸，不法獲利540萬多元。一審認為，朱有化學背景知識，熟知相關法令規範，竟使用工業冰醋酸浸泡海參，加工後供民眾食用，危害人體健康，依違反食品安全衛生管理法判刑1年、淦成判罰100萬；朱男不服，上訴高院。

添加物認定 食藥署、高院不同調

高院認為，工業用冰醋酸必未有毒，其與食品級冰醋酸的差別，只是業者有無向主管機關認證而己，本案查扣的工業用冰醋酸經鑑定並非有毒，無證據證明工業用冰醋酸對人體有危害健康，難認淦成公司及朱男違法。高院指出，以朱稀釋冰醋酸去除海參石灰質作法，該冰醋酸屬於「加工助劑」而非檢方指稱的「食品添加物」，因朱男行為時加工助劑衛生標準尚未訂定，亦無罰責，基於罪刑法定、法律不溯及原則，將他判處無罪、免罰。

食藥署表示，冰醋酸可同時用做加工助劑與食品添加劑，浸泡後沖洗的方式亦須符合GHP（良好衛生規範），若法官認為是加工助劑，食藥署會從掌握的事實證據去認定處罰內容。

(中國時報)