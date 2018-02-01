31：28 主戰派獲勝！婦聯會大翻盤 拒割地賠款

2018年02月01日 04:10 中國時報 陳彥宇 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會昨日召開臨時會員大會，結果31票反對，28票贊成，主戰派獲勝，決定不與黨產會、內政部簽行政契約。圖為會前，「主和派」的婦聯會主委雷倩（左）偕常委陳秦舜英（右）出席會議。（劉宗龍攝）

婦聯會昨召開臨時會員代表大會，進行不記名投票表決，最後31票反對、28票贊成、1票廢票，通過拒與內政部、黨產會簽署行政契約。婦聯會主委雷倩哽咽表示，婦聯會將遭政府重啟調查，下一輪攻擊不是來自內部昔日同志，而是民進黨政府，「預期會非常強烈。」

昨天大會，來了許多平常很少露面的資深會員，包括曾與創會主委蔣宋美齡共事的常委陳秦舜英（前副總統陳誠弟媳）、前海基會副董事長焦仁和妻談海珠，及國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡，前主委辜嚴倬雲未出席，昨會員代表親自出席及委託計60人。

不豎白旗 拒簽行政契約

婦聯會內部主戰和主和兩派，會前會後皆強硬喊話。雷倩強調，主張簽約非倉卒決定，去年2月就在常委會討論。陳秦舜英說，辜嚴以前贊成簽約，不知為何態度轉變；她感嘆，拜國民黨內鬥所賜，如今彷彿清算鬥爭。

堅決反對簽約的婦聯會委員潘維剛則質疑，現在什麼年代了，竟還割地賠款？她呼籲婦聯姐妹團結，不能豎白旗投降。

辜嚴倬雲未出席，由談海珠代為發表聲明強調，「反對做不清不楚的和解。」談海珠痛批，民進黨政府推轉型正義，卻是到處奪權，吃相難看。

歷經近3小時討論，以31：28通過拒簽提議。黨產會昨下午隨即指派4位調查員，前往婦聯會調閱資料。

辜嚴反和解 會後辭常委

會議後，辜嚴倬雲透過聲明表示，「本人數十年來參與婦聯會會務，不為個人私利，不計個人榮辱，至此已完成歷史性任務，故於聲明辭去婦聯會常委及委員職務。」

雷倩憂調查 會非常強烈

雷倩說，婦聯會即將面臨政府後續調查，「預期會非常強烈」，不論《黨產條例》、《促轉條例》，都有相關法律責任，已請律師通知同仁相關資料保全的法律責任。

談海珠散會前提案，要求雷倩實踐不簽契約就請辭的諾言，並依章程補足15名常委，但雷倩裁示「不予討論」。

雷倩稍早曾說，婦聯會團結從來都不是問題，權力才是問題，由何人主導婦聯會是目前最重要問題，「這是赤裸裸的奪權。」

潘維剛強調，會員大會決議不是奪權，而是代表正義之聲的戰勝。她希望外界不要誤會是兩個女人的戰爭，事涉大是大非，對歷史負責，不能模楜焦點。雷倩說要守城到最後一刻，守城守到忙開記者會，同一時間黨產會已侵門踏戶，並沒阻擋，難道坐以待斃？她表示，接下來該怎做，只能對雷倩「聽其言觀其行」。

(中國時報)