薪水照發 雷倩指不會被硬處理

2018年02月01日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會決議不簽行政契約，黨產會今召開臨委會，極可能認定婦聯會為國民黨附隨組織，進而凍結資產。婦聯會主委雷倩昨表示，目前得知黨產會不會卡員工薪資，婦聯會仍可繼續發清寒獎學金，其他經常性支出等費用，黨產會不會強硬處理。她呼籲同仁堅守城堡，可以被殺頭，但不能逃跑。

雷倩認為，黨產會認知到，婦聯會不像他們處理的其他組織，因此給予相對溫和空間，包括婦聯會將發放的清寒獎學金，平常屬業務費用，按一般情況會被凍結，但黨產會告知有關公益使用會從寬考量。

至於主戰派主張透過司法爭取權益，婦聯會委任律師徐履冰說，「那絕對不是我們搞，誰要打（行政訴訟）誰就去打！」他說，等雷倩做完後續收尾動作「她走我就走」。不過，雷倩昨強調，堅守圍城到最後一刻，她擔心的是同仁自請離職，造成婦聯會「自行解體」。

不過，辜嚴倬雲四大基金會委任律師葉慶元則炮轟，「沒人相信吳三桂守得住山海關，也沒人相信汪精衛打得贏抗日戰爭」，主張投降的人沒資格在這位子上主戰。他說，雷倩此時該作的是找法律界人士研議如何保全婦聯會，忙著內訌只會令人痛心。

雷倩強調，因黨產會要求資料分量很多、年份很長，婦聯會已請求寬限時間，因此黨產會帶回一些整好的資料，是否包括帳務，雷倩不願多談。

她說，行政和解已破局，黨產會回到原先處理婦聯會的軌道。以婦聯會立場而言，資料已列清單，不希望以片段方式交給黨產會。若黨產會認定婦聯會資產為不當取得，將禁止處分財產，未經許可不得動用，並舉行聽證會及調查程序，被認定為不當取得財產需移轉國有。

雷倩說，婦聯會副祕書長汲宇荷有向黨產會人員請教，像員工薪資等固定支出費用，即使最壞情況下應沒問題；有關聘請委任律師等經常性費用，在合理範圍內，黨產會應不會強硬處理婦聯會。

(中國時報)