葉俊榮強烈遺憾 暫不撤免雷倩

2018年02月01日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會沒通過簽署團型行政契約案，內政部長葉俊榮昨表達「強烈遺憾」說，內政部會依《人團法》及《政黨法》規定，持續輔導婦聯會轉型，不會主動撤免雷倩職務。

內政部民政司表示，不主動撤免雷倩職務，一方面是這段時間有感於雷倩有心促成簽署行政契約；二來則是黨產會一旦開鍘，後續許多工作需要執行，婦聯會需留下窗口，不過，民政司也說，如果雷倩不配合提供帳冊、資料，內政部還是會撤免雷倩職務。

內政部表示，歷經半年協商，去年12月29日婦聯會與內政部、黨產會共同簽訂備忘錄，並訂於1個月內完成正式行政契約簽署。但自從簽訂備忘錄起，婦聯會內部派系紛爭逐漸浮上檯面，雖然雷倩積極改善會內寡頭壟斷、隱晦不明的決策體制，並多次呼籲會員代表踴躍出席會議，親自為婦聯會未來作決定，卻仍不敵各方勢力強力運作，最終無法在會員代表大會中通過簽署行政契約的決議。

內政部說，婦聯會除了無法解釋資產來源與收受勞軍捐的疑義，在會務運作及章程規定上也都不符人民團體法相關規定。為輔導婦聯會正常運作，內政部始終秉持「組織落實民主轉型、資產捐國庫作公益、會務接受公共監督」三大處理原則，前主委辜嚴倬雲也曾在去年7月24日親自召開常委會，決議配合政府協商三原則，不過期間因辜嚴個人因素，導致婦聯會會務決策遲緩，為使該會回歸正常運作，內政部才於去年12月22日撤免其職。

至於婦聯會最終無法通過簽署行政契約，內政部說，尊重會員代表決定，未來也會回歸《人團法》規定，持續輔導婦聯會修改章程、財務透明、改善會員加入以及職員選任制度。

(中國時報)