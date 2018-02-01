婦聯會大翻盤 拒割地賠款》新聞幕後－逼認罪協商 是可忍孰不可忍

婦聯會（本報系資料照）

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中國時報

婦聯會案昨大翻盤，由主戰派勝出，雖然與會的會員代表皆聲稱，開會過程平順、氣氛和諧。惟據透露，會議過程一點都不平靜，蔡令怡曾兩度槓上雷倩，氣氛相當火爆。

知情人士則說，國民黨內有部分人士擔憂，婦聯會案若依民進黨政府設定劇本走，此將成藍營「破口」；倘日後所有攸關轉型正義案子，黨產會都比照「婦聯會模式」處理，透過認罪協商，繳錢息事，不僅不符程序正義，更是違法違憲，令人難以吞下這口氣，因此不少人認為應交司法途徑做公平裁定。

據悉，蔡令怡在會中發言質疑，為何一到婦聯會，就被同仁緊盯不放，甚至被拍照錄影，連報到簽名時，都不放過。

蔡令怡曾當過婦聯會高雄分會主委，她昨日發言抨擊，高雄分會的不動產，當初明明是由地方婦女朋友自主募款、辦活動，籌錢買下，分文未向總會拿，但行政契約卻規定，未來高雄分會不動產將須出售，價金捐給婦聯聽障文教基金會等，要求雷倩能說明。

隨後，投票結果出爐，決議拒絕簽署行政契約後，主戰派方會員提案，要求撤換雷倩主委一職，又掀另一波衝突。雷倩一度怒嗆：「沒掩護大家到安全的地方，我怎麼辭？有沒想到，如果被撤了，連負責人去代表簽律師委託都不可能了！」

眼見會議氣氛火爆，雙方劍拔弩張，有與會人士急忙出面緩頰，盼大家別太激動。該人士強調，現在是民主社會，既然投票結果是這樣，雷倩可以代表婦聯會講話，但其他人也有意見，可以聽聽她們的心聲，「會員自有定見。」

婦聯會主戰、主和派纏鬥，被形容為「奪權大戰」，更遭諷刺是將國民黨內鬥惡習，帶進婦聯會。對此，國民黨務高層駁斥，根本與國民黨無關，「那是她們內部的事」，認為不能因為婦聯會不少成員曾擔任黨內公職，或與藍營人士有關，就說婦聯會是附隨組織。

(中國時報)

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