姚立明奔敵營 柯P「不撕破臉」

2018年02月01日 04:10 中國時報 鄭舲 、 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委姚文智（右）昨與姚立明（左）同台錄節目，姚立明表示，姚文智要參選到底，我才可能參與幫忙。（劉宗龍攝）

國會觀察基金會董事長姚立明表態支持民進黨立委姚文智參選台北市長，姚立明說，姚文智要展現參選決心，才會燃起支持者的熱情，當選機率才會增大，他會傾全力支持姚文智參選到底。

姚文智先要展現參選決心

人在荷蘭參訪的柯文哲對「姚姚」合，原本是四兩撥千斤，稱不能控制的事不用煩惱，等到真的發生再煩惱就好，「他（指姚立明）只是說可能，又不是說一定」；但不到24小時，「姚姚」真的同台現身，且姚立明還措辭嚴厲痛批柯文哲。

面對姚立明嚴詞批評，柯文哲表示，選戰基本戰略是朋友要多、敵人要少，隨著選戰進行，集團一定會變大，重點是不要撕破臉，才能留下日後可以合作的空間；至於目前與姚立明關係如何？他說，也還好，一起吃飯沒問題。

姚文智日前表達「不惜脫黨參選」，姚立明說，「如果他沒講，我根本不會表態，」希望姚文智繼續這個決心，表達給民進黨基層看到他勇往直前的態度，也希望民進黨能看到，在台北市提名自己人選，若民進黨不提名，支持者不知該如何投票，甚至不投票，這對民進黨的議員選舉大為不利。

痛批柯文哲背離選前承諾

如果姚文智出來，姚立明說，國民黨一定有候選人，加上尋求連任的柯文哲，勝選機會是三分天下。

姚立明舉例，在2013、2014年柯文哲民調落後非常多，柯參選意志力激起支持者熱情，所以柯不是單獨一個人在選，是支持者幫忙一起選。現在是三足鼎立，誰能脫穎而出就要看選舉過程，所以他強調要展現參選意志力。

不過，姚立明也說，近來多份民調都顯示，柯在泛綠的支持度已經剩下1成多，2014年他大幅領先是因為有將近9成的民進黨支持者都投給他，現在不到兩成，剩下的6、7成選票到哪去，或是歸屬於誰？就是很大問題。

姚立明說，這些選票是柯文哲自己遺失掉了，他的價值觀已經與絕大多數人的價值觀不相同，「他去擁抱汪希苓又去看鄭南榕，這是很混亂的價值。」一個沒有價值的政治人物會隨自己利益需求擺動，非常危險，這是他無法繼續支持柯文哲的理由。

丁守中酸姚 立志爭第2

被問及是否背叛柯文哲？姚立明笑說，「他不是說他沒有朋友，哪有背叛的問題？」柯文哲今天自己背棄選前承諾的價值，當然就不能隨他而去。

姚文智在獲得姚立明相挺後，自稱「信心大增」，宣誓自己有參選到底的決心，也有把握把擬參選的國民黨前立委丁守中「打成第3名」。丁守中則在臉書PO文回嗆，民進黨遭柯綁架，身為執政黨，竟然在首都提不出市長候選人，已被柯P看扁了，連市民都在看笑話。

他請姚文智不要自嗨，希望姚文智拿出骨氣參選，更要說到做到。丁守中並嘲諷，自己唯一的目標就是要選贏柯文哲，成為第一名，姚文智應該有點志氣，「還沒選就立志爭第二名，難怪柯P根本不把民進黨放在眼裡啊！」

(中國時報)