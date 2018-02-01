新聞透視－姚立明由愛生恨 要給柯P好看

姚立明(右)和柯文哲曾是政壇好搭檔。（中時資料照／趙雙傑攝）

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中國時報

姚立明轉投姚文智陣營，形同正式與爭取連任的柯文哲決裂。事實上，姚立明、柯文哲兩人「由愛生恨」，在姚妻楊芳玲請辭北市法務局長後，愈演愈烈，姚立明數度在政論節目上批評柯市府，柯文哲也曾在媒體上嗆對方亂講話、應該自我反省；昔日戰友反目，已成定局。

2014年，柯文哲以政治素人投入首都市長選戰，擔負操盤重任的「競選總幹事」就是姚立明。當時，被形容位在政治光譜兩極的兩人，之所以能夠一起打贏選戰，關鍵就在於柯文哲認為彼此專長、出身背景相異，卻都邏輯清楚，不被意識形態綁住，且有類似競選理念。

為了延攬姚立明，柯當時還親自到醫院探望姚立明住院的岳母，之後姚立明也在媒體上透露，除了探病的舉動，兩人討論台灣發展的理念相符，才使他決定加入柯陣營。而柯文哲當選後，也不畏被批「酬庸」，堅持找楊芳玲擔任法務局長。

不過，上任不到2年，楊芳玲突然遞出辭呈，還留下一封信，直言市長不顧她「別踩法律紅線」阻攔，甚至被解讀成有礙效率、對抗市長，所以乾脆知所進退，提辭呈。

事件爆發後，雖然柯、姚曾聲稱「還是朋友」，關係依然很好，但姚立明數度在政論節目上批評柯市府處理大巨蛋、蕭曉玲案的做法，近日甚至提及台北燈節「內幕」。姚炮火猛烈也引發柯文哲不悅，透過發言人或親自在接受媒體訪問時，反擊昔日競選總幹事「亂講話」、「造謠」。

因此，這次姚立明宣布加入姚文智陣營，雖然柯文哲冷處理，甚至還稱雙方關係還好、還能一起吃飯，但明眼人都看得出，兩人關係早已決裂。

(中國時報)

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