新聞分析－老藍男怯戰 娘子軍挺身承擔

2018年02月01日 04:10 中國時報 周毓翔

國民黨2016全面潰敗後，2018年底選舉是首場能否重返執政的考驗，不過黨內依舊瀰漫失敗氣氛，國民黨「老藍男」們看勢頭不好，絕大多數躲得躲、藏得藏，反觀藍營女將，儘管黨面臨低迷氣氛，且是艱困選區，仍以「捨我其誰」的魄力，投入選戰，不得不稱讚這批娘子軍「有種多了！」

國民黨前主席洪秀柱在2015年投入總統選舉時，原意要「拋磚引玉」，卻遲遲盼不到「玉」。當時她曾感慨黨內天王吳敦義、朱立倫、王金平等人，「放不下身段跟我選。」

這番話似乎說透了這群「老藍男」們的特質，每個都是菁英階級、高層代表，不是不想選，而是「放不下身段選」，國民黨在2016年挫敗迄今，雖然民進黨施政不佳，但國民黨民調滿意度亦未見明顯提升，是否投入2018的選舉，奪回失土，不少老藍男仍猶豫不前。

黨內菁英思考的重點不是如何勝選，而是如何在敗選中保全自己政治利益。這群「老藍男」也在觀察，若是投入看似敗選率極高的區域，是不是會傷到自己好不容易建立的名聲？會不會有損自己黨內地位？

反觀目前出線的女將們，大部分都是在地方耕耘已久的人，過去當國民黨勢頭好時，參選沒她們的份，如今氛圍不好，男人們躲躲閃閃，才讓出空位，在國民黨危急時，幸好她們都有勇於承擔的毅力，加上她們歷練已久，明知選戰難打，也還是請纓出戰。

國民黨執政時，老藍男沒為國民黨在地方打下持續執政基礎，在風向不利時，就丟下地盤，不再耕耘地方關係，因此民進黨一上任，三兩下把樁腳通通拔光，連桃園這種過去「鐵藍」的地區，如今也被列為「艱困選區」，實在可嘆。

選舉實力，其實無關乎性別，但國民黨內確實有一批「菁英主義者」，能戰卻不戰，愛惜自己羽毛，時而在黨後面頤指氣使。殊不知，他們所愛惜的「羽毛」，在國民黨最艱困的時候就是「自私的象徵」。

(中國時報)