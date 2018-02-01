女力出擊 守護東部藍天

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中國時報
／綜合報導

年底縣市長選舉，國民黨提名多位女性出戰，顯見女力在政壇勢不可擋！台東縣長參選人饒慶鈴說，社會已經充斥撕裂，東部人民是純樸、和諧的，國民黨這次在宜、花、東提名的都是女性，相信以母愛溫柔的力量，一定能守住台灣東半部。

有望成為首位宜蘭縣女縣長的羅東鎮長林姿妙，她是4名孩子的母親，她說，雖然是女性從政，但會用承擔的角度，擔起宜蘭每個人的辛苦，也會比男性更有毅力，願意傾聽基層民意、貼近民生需求。

立委徐榛蔚同樣可望挑戰花蓮第一位女縣長，花蓮鄉親口中的「榛蔚姊」，過去「縣長夫人」、「花蓮好媳婦」角色形象深植人心，2年前從政治素人搖身成為徐立委後，柔中帶剛的問政表現不俗。

徐榛蔚說，政治不應有男女之分，女性在男性為主的家庭、社會中從女兒、人妻、媳婦到人母，一直不斷扮演不同角色，同時也要融合各種角色，因此累積圓融的智慧及韌性與意志力，使她這2年來問政表現獲得肯定，證明女性參政一樣有好表現。

立委張麗善將參選雲林縣長，她覺得，女性有許多男性沒有的特質，例如較耐磨、耐操且細心，身段更柔軟、更貼切民意，親民又圓融，在以男性居多的政壇，很需要多點女力，化解剛烈的氛圍。

將參選彰化縣長的立委王惠美，對於今年競逐百里候的女性倍增，她說，這證明女性從政得到了愈來愈多民眾認同，也證明女性在公共事務上的表現，受到肯定。

王惠美說，面對五花八門的服務，女性從政者更能感同身受，未來在治理縣政上，女性也能發揮「持家」特質，全方位照顧每個年齡、階級，讓所有人都感受到「家人」的呵護。

(中國時報)

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