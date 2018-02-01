管中閔確掌台大 今無法上任

2018年02月01日 04:10 中國時報 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大校長當選人管中閔的資格被質疑，校長遴選委員會昨天經過6小時15分的馬拉松式討論，確認管中閔擔任台大校長的資格「毫無疑義」，隨即在晚間將結果以最速件公文送往教育部。不過教育部表示，須要時間作業，管中閔今天尚無法就任。

6小時馬拉松討論

管中閔1月5日當選校長後，風波不斷，他之前擔任台哥大獨董未主動揭露被質疑，還發生民進黨立委張廖萬堅等人指控他的論文涉嫌抄襲，雖然台大校方調查後已釐清，但教育部要求調查結果須經遴選委員會確認才算數。

台大校長遴選委員會昨日中午12時30分召開，21名遴選委員中，有3人請假，包含前教育部長鄭瑞城、中研院院士鄭淑珍與成功大學校長蘇慧貞，其他18人均出席，會議一直開到晚間6時45分才有了結論，遴委會召集人陳維昭宣布，「管中閔校長當選資格並無疑義」。

管聞訊淡然未回應

對於遴選委員會確認管中閔當選台大校長的資格「毫無疑義」，據了解，管中閔聽到消息後，淡然平靜，繼續跟家人用餐，不對外發表意見。

昨天會議重點主要有兩項，包括獨董爭議與論文抄襲案，其中討論到管任台哥大獨董時，遴選委員之一的台哥大副董事長蔡明興離席迴避。

遴委會表示，管兼任台灣大哥大獨董、審計委員會與薪酬委員會委員，台大校方知情，並分別在去年5月17日、9月22日，行文同意管兼任台灣大哥大的3份職務，而遴選委員會也在受理校長候選人推薦收件以前，同意管兼任台哥大獨董。

遴選委員會強調：「管教授擔任台灣大獨立董事之兼職，已為公開之資訊」，但討論事項採共識決，並採用投票表決方式，徵詢出席委員的意見。對於管兼任台灣大哥大獨董是否對遴選結果有影響，現場採取無記名投票，結果獲得12票反對票，也就是認為管兼任企業董事不影響擔任校長，僅4票贊同有影響，迴避與棄權則各1票。

查無違反學術倫理

至於管是否涉及違反學術倫理，遴委會尊重台大學術倫理委員會於1月26日會議結果，並強調台大已在去年10月6日將管的資料，送至教育部與科技部審核是否有違學術倫理，經兩部會查核並函復，確認管並未有違反學術倫理事項在案。

教育部人事處長陳焜元表示，昨天晚上8時30分前，尚未收到台大送來的公文，因此管中閔今天仍無法參加教育部舉辦的公立大學新校長布達典禮。一旦收到正式公文，教育部會立即處理，讓管中閔盡快上任。

(中國時報)