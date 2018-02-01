管中閔確掌台大 今無法上任》新聞透視－政治遠離校園 回歸大學自治

2018年02月01日 04:10 中國時報 李侑珊 、 林志成

台大校長遴選風波不斷，新任校長管中閔因出身藍營官員，被綠營人士瘋狂找碴，不只爆出烏龍論文抄襲事件，更被以具備企業獨董身分而要求放棄校長當選資格，教育部甚至強勢要求重啟遴選委員會，確認管出任校長的適格性，台大迫於無奈只好重開遴委會討論，最後拍板管的校長資格無疑，希望教育部能夠盡快核定管案，回歸大學自治，政治力就此遠離校園。

1月31日召開的遴選委員會，原先議程只是要遴選委員對之前調查結果做統整性確認，教育部認為這樣不行，教育部次長姚立德提出要將爭議逐條討論取得共識，因此昨天遴選委員會議開了6個多小時。姚立德說，這樣才能「止紛息爭」。

會議後來分別就蔡明興的校長遴選委員身分、管中閔的台灣大哥大獨董身分是否影響遴選結果、學術倫理、是否重新召開校務會議等四大議題進行討論。

其中，管中閔擔任台灣大哥大獨董一項，雖然台大校長遴選委員會之前曾經澄清，根據遴選規定，台哥大副董蔡明興不具備不得擔任委員之事由，被推薦校長候選人的管中閔更無主動揭露企業獨董的必要性，但未被教育部接受。

昨日會議改為逐項討論，台大遴委會首度揭露，台大校方不只知道管為台哥大獨董，台大更在去年6月及9月行文，同意管兼任台灣大哥大獨董、審計委員會以及薪酬委員會委員的職位，同時台大還與台灣大哥大簽訂產學合作與學術回饋金，顯示既沒有違法，更沒有藏匿事實之說，過去的紛爭純為有心人不斷抹黑。

為了讓會議更具公證性，原本一項採共識決的遴選委員會議，在管任台哥大獨董一案，昨日特別以表決方式處理，凸顯該議題在此紛爭被刻意放大的衝突性。

管中閔的出身不同於傳統的大學校長，其擁有藍營政治人物的背景，讓他飽受綠營及政府威脅，台大校長遴選被導入藍綠對決，現在台大遴選委員會議也重新召開了，確認了管的校長當選資格，只盼大學自治確實得以落實，讓大學校園回歸清明與學術自主。

(中國時報)