文大校長翻案 李天任暫回鍋

2018年02月01日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

大學校長遴選狀況不斷！政大校長遴選委員會昨證實，前文化部長龍應台請辭遴選委員，目前正在慰留中，如果她堅辭，第一遞補順位也非前總統馬英九。此外，文化大學在董事長張鏡湖阻攔下，新校長盧希鵬今無法上任。

政大校長周行一宣布不續任，學校啟動新校長遴選程序，本月初選出文化部前部長龍應台等18位遴選委員，不過龍應台因為遴選會議與她的海外講學時程衝突，決定辭職，外傳遞補者是馬英九。

政大校長遴選委員會發言人林元輝表示，遴選會開會時間可配合遴委狀況調整，因此正慰留龍應台，不過尚未得到回覆。他強調，即使龍應台堅辭，第一順位遞補者也非馬英九。據了解，第一遞補者是監察委員劉德勳。

此外，文大董事會去年11月27日選出台科大資管系特聘教授盧希鵬為新校長，原預計今天上任，不過卻出現變化。文大校長李天任昨天發了一封給全校師生的公開信說，在董事長張鏡湖專函叮囑之下，他決定不計個人榮辱，繼續擔任校長。

李天任去年上半年考績遭張鏡湖打丙等，不堪受辱8月請辭，董事會已同意，文大重新遴選校長。去年11月底，文大董事會選出新校長盧希鵬，不過這不是張鏡湖要的人選，因此，他刻意不批准人事案，並指定李天任繼續做，導致盧希鵬無法上任。

教育部高教司長李彥儀回應，李天任的辭職經過董事會同意，已實質生效，所以董事會才重新啟動遴選新校長程序。李天任說自己是「非出於自由意願才提辭職」，這講不通，因為過去這一段時間，他從來沒有表達過這樣的態度。

李彥儀說，李天任任期到昨天，若新校長盧希鵬無法上任，也是由副校長、教務長、學務長的順序來代理校長，李天任不能繼續做下去。教育部要求文大董事會必須在7到10天內將新校長盧希鵬的人事案報過來，否則將懲處不作為的張鏡湖10萬到50萬元，並得連續處罰。

(中國時報)