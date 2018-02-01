文大校長翻案 李天任暫回鍋

文大校長李天任（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

大學校長遴選狀況不斷！政大校長遴選委員會昨證實，前文化部長龍應台請辭遴選委員，目前正在慰留中，如果她堅辭，第一遞補順位也非前總統馬英九。此外，文化大學在董事長張鏡湖阻攔下，新校長盧希鵬今無法上任。

政大校長周行一宣布不續任，學校啟動新校長遴選程序，本月初選出文化部前部長龍應台等18位遴選委員，不過龍應台因為遴選會議與她的海外講學時程衝突，決定辭職，外傳遞補者是馬英九。

政大校長遴選委員會發言人林元輝表示，遴選會開會時間可配合遴委狀況調整，因此正慰留龍應台，不過尚未得到回覆。他強調，即使龍應台堅辭，第一順位遞補者也非馬英九。據了解，第一遞補者是監察委員劉德勳。

此外，文大董事會去年11月27日選出台科大資管系特聘教授盧希鵬為新校長，原預計今天上任，不過卻出現變化。文大校長李天任昨天發了一封給全校師生的公開信說，在董事長張鏡湖專函叮囑之下，他決定不計個人榮辱，繼續擔任校長。

李天任去年上半年考績遭張鏡湖打丙等，不堪受辱8月請辭，董事會已同意，文大重新遴選校長。去年11月底，文大董事會選出新校長盧希鵬，不過這不是張鏡湖要的人選，因此，他刻意不批准人事案，並指定李天任繼續做，導致盧希鵬無法上任。

教育部高教司長李彥儀回應，李天任的辭職經過董事會同意，已實質生效，所以董事會才重新啟動遴選新校長程序。李天任說自己是「非出於自由意願才提辭職」，這講不通，因為過去這一段時間，他從來沒有表達過這樣的態度。

李彥儀說，李天任任期到昨天，若新校長盧希鵬無法上任，也是由副校長、教務長、學務長的順序來代理校長，李天任不能繼續做下去。教育部要求文大董事會必須在7到10天內將新校長盧希鵬的人事案報過來，否則將懲處不作為的張鏡湖10萬到50萬元，並得連續處罰。

(中國時報)

管中閔確掌台大 今無法上任》新… 雙重標準學者 挨批政黨走狗

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。