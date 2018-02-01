雙重標準學者 挨批政黨走狗

2018年02月01日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

公廣集團爭議爆發迄今，過去高喊反對黨政軍介入媒體的學者張錦華、林元輝、陳正倉等人全部噤聲。對此，政治評論員謝寒冰抨擊，這些學者過去用千百個理由反對黨政軍介入媒體，如今卻有不同標準，令人質疑根本就是政黨的走狗、打手，呼籲這些人拿出學術良知，證明自己不是這樣的人，若做不到，就別在學校繼續誤人子弟。

謝寒冰在中天《大政治大爆掛》節目表示，當年義憤填膺反媒體壟斷的政大傳播學院院長林元輝，要如何對媒體提出監督的看法，即使有誰不同意，都必須予以尊重；只是，做為學者，不應在過去喊反媒體壟斷，但當執政者變成民進黨，就突然說不熟悉這個領域，「請問，那你專門的領域是什麼，難道是監督國民黨？」他強調，有多少學生相信林元輝說過的話，結果現在卻赤裸裸的表現出是政黨的打手，「如果不是的話，就跳出來證明不是！」

謝寒冰說，林元輝當年曾對學生說過一段話，就是希望自己教出來的學生，不要外表像人，可是實際上卻是畜生；現在，請問林元輝，有用同樣標準要求自己嗎？有把當初監督國民黨的標準，拿來監督民進黨嗎？「我要語重心長地說，希望林元輝你不是個畜生」，如果做不到，就不夠格當學者，快點滾回家去。

對於台大新聞所教授張錦華，國會助理鄭照新則痛批，身為台灣最高學府的新聞系教授，對於公廣集團出問題，卻說這不是她的專長，「當年你不是說作為知識分子，要對台灣的政策發揮影響力？不是說不能只有在家寫論文嗎？怎麼現在就都推說這些不是你的專長？」

鄭照新在同一節目裡說，公廣集團屬於國家公共財，結果張錦華卻是一遇到綠色，就說不是自己的專長，「你的課不就是媒體研究嗎？如果連公廣問題都無法回答，憑什麼當教授？難道你的專長是逢藍必反、逢綠必軟？如果是，請跟大家講，連我都想去上這種課。」

鄭照新強調，張錦華號稱學者，卻有兩套標準，面對黨政軍介入公廣集團操縱報導客觀性，卻毫無所悉、毫無所感，作為知識分子的責任到底在哪？過去講出來的話難道都不用被檢驗？張錦華晚上照鏡子的時候，若真覺得對不起自己的學術良心，就請公開向教過的學生道歉，不然會讓學生很失望。

(中國時報)