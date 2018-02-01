陳正倉形同汙辱公視、華視

2018年02月01日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

公廣集團爆發嚴重人事爭議，通傳會(NCC)前副主委陳正倉則說，由於華視、公視的市場占有率不高，所以對收視戶幾乎無影響。對此，學者賴岳謙表示，陳正倉就是因為有兩套標準，才會講出如此荒腔走板的話，這無疑已是汙辱之前他經營過的公視、華視，對同仁更是不公平。

陳正倉日前被問到如何看待公廣集團爭議，他說，由於華視、公視的市場占有率不高，對收視戶幾乎無影響，只要播出節目無假新聞、不傷害兒少健康等，符合相關法規，對全民有利就沒問題，展現公廣集團的經營理念，不認為有政治介入；若覺得人事決議不公平，當事人可循正當管道申訴。

賴岳謙昨在中天《新聞深喉嚨》節目表示，一位曾經管過NCC的人，竟然會說華視、公視因為收視率低，所以現在發生的問題對收視戶影響不大的話，「怎麼這樣汙辱之前你自己經營過的公視、華視？」

賴岳謙強調，陳正倉會講出這麼荒腔走板的話，主因就在於有兩套標準，也就是當他任由意識形態政治掛帥時，就會開始改變專業與道德良知，一遇到自己內心認為不對的事情時，甚至會採用迴避的方式來應對，而不是道德的說「我錯了」。

學者歐崇敬則在中天《大政治大爆掛》節目中指出，現在公廣集團的內部員工，有不少人對眼前的爭議都已經看不下去，結果在傳播界算是大老級的陳正倉，卻不出來說一句公道話，「你之前用多大的力量打壓媒體集團，現在你有用一半的力量與標準，去監督公廣集團嗎？」

歐崇敬強調，陳正倉官也做得很大，但對公廣爭議卻極度冷處理，完全違反學者該有的「一致性」；尤其，學者是社會的最後一道良心，如果連這個都崩潰，那麼，請問陳正倉未來要如何面對社會？

(中國時報)