打造循環經濟建築 取經自然

2018年02月01日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

打破現有框架，建構循環經濟建築新生態系。台開國際合作夥伴ARUP（奧雅納）歐洲區創新技術研究中心負責人Jan Wurm表示，「循環經濟」逐漸成為產業發展重點，透過打破過去「取－造－用－棄」（take-make-use-dispose）作法，注入循環經濟思維，將可有效降低天然資源開採、提高產品回收與再製量、建構新型態國際產業合作模式。

工業革命導致全球氣候變遷，地球資源逐漸耗竭，如何應用循環經濟，減少能耗，保護環境，是當前企業應擔起的重要社會責任，為此，台開集團tidc花蓮論壇昨日特別邀請Jan Wurm主講「循環經濟在建築產業的實踐—歐洲」。

六大要素 帶動產業發展

Jan Wurm說，「循環經濟」在建築上有六大要素，分別是再生（Regenerate）、分享（Share） 、優化（Optimise）、回收再利用（Loop）、虛擬化（Virtualise）與交換（Exchange），六要素也可以應用於產品、鄰里、城市、地區甚至整個經濟體的發展。

他指出，分享主要是擴大資產、資源利用率，像是分享汽車、空間等資產使用如BlaBlaCar和Uber出租或共享車輛，不但可充分使用，並能減少交通壅塞和汙染等負面影響。

在建築環境分享上，台開花蓮洄瀾灣日出山莊的公共廚房、運動跑步空間、戶外生態池等便是空間的共享，另微型住宅正在倫敦各地興起，共居生活空間越來越受到歡迎。

台灣海島國家 更形重要

「台灣是海島經濟國家，逾9成能源來自海外，因此循環經濟的應用更形重要。」Jan Wurm說，台灣氣候溼熱，使用空調降低室內溫度的需求頗高，但若能透過建築量體設計、打造自然通風渠道，或將節能科技應用在建材上，都可減少能耗。另台灣可向大自然取經，如利用甘蔗、林木纖維結合不同原料，做為室內隔間，有效節能，亦即透過技術不斷嘗試創新，達成產業變革。

聽完Jan Wurm的演說，現場聽眾反應熱烈，紛紛關心如何在台將循環經濟落實在建築、甚至公共建設上，一位參與台中花博的業者即詢問，在德國許多材料可以租用，組成臨時建物，但在台灣根本沒有供應商願把材枓租借給別人。

產官合作 積極面對挑戰

Jan Wurm不諱言，一開始確有挑戰，因租賃投報不高，且在法令上還有責任歸屬問題，不過，像荷蘭政府已有示範計畫，讓外界知道只要想做，都可辦得到，要達成這項目標須要產業與政府共同積極面對並解決。

(中國時報)