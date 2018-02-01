微氣候設計 花蓮洄瀾灣成典範

2018年02月01日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

應用循環經濟、「微氣候」，台開集團攜手ARUP（奧雅納），打造花蓮洄瀾灣園區、新埔雲夢山丘，同時建立「百年建築管理系統」，台開董事長邱復生指出，砸重金聘請外國團隊，有人問這樣划算嗎？但當颱風等天災過後，當地樹倒千百株，唯獨旗下園區林木依然挺拔，其他飯店玻璃碎裂、滿目瘡痍，台開建物無絲毫損傷，便能以事實印證成效。

邱復生表示，台開各園區開發之初，即著重環境、資源共生與共享，這一點與ARUP理念相當契合，所以積極與ARUP合作，如新埔善用微氣候與自然工法進行水土保持、花蓮日出山莊同樣利用微氣候設計，並規畫共享空間，另金門風獅爺商店街則有溫度濕度等智能控制，都是ARUP給台開的建議。

「前2年颱風重創金門，當地樹木多倒成一片，但台開風獅爺商店街沒有樹倒下來，就是採ARUP微氣候的建議—給風留通路！」邱復生指出，微氣候的應用，可降低天然災害，在花蓮日出山莊也曾印證，2年前颱風接二連三侵襲，日出山莊玻璃一塊都沒有破，新埔雲夢山丘下雨也不會積水，同樣受惠微氣候自然工法等設計。

邱復生並指出，循環經濟強調就地取材，除節省運送能耗外，每個地方建材都有其特性，歐洲太乾燥不能用竹子，台灣就很適和採用竹製品，又如新埔雲水觀就很適合用檜木建造，這就是綠建築因地制宜的展現。

台開自2008年即與ARUP合作，以循環經濟、微氣候打造花蓮日出山莊、新埔雲夢山丘、風獅爺商店街等，日前新埔雲夢山丘第一階段完成，即是21世紀全球首座以道為主題設計的大型園區。

花蓮洄瀾灣園區更是台灣首座微氣候開發的綠色智慧建築；社區內的生態池，平時是景觀池，颱風來時可發揮滯洪功能。且日出山莊榮獲紐約「最佳養生建築A+ Awards」建築獎、及有坎城金棕櫚之譽的MIPIM Awards國際房地產「未來建築大獎」。

台開指出，以微氣候設計，考量四季風速及風向，形成良好的微氣候環境，可有效降低33％地震傾覆力及56％風壓，未來日出山莊整體有效節能減27％，每年可減少709噸二氧化碳排放量，用水也比一般社區減少35％，每年減少46,000噸自來水用量，一年約可節省55萬元水費與390萬元電費。

(中國時報)