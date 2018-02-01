法人估味全2017擺脫連3年虧損

2018年02月01日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

聚焦本業策略奏效，法人推估，味全去年不但有機會擺脫連3年虧損，和2016年虧損7.6億元相較，盈虧之間的差距將上看10億元。味全主管不願透露獲利狀況，只表示今年台灣事業仍將聚焦品牌修復及通路精耕，藉以提升銷售、改善獲利；大陸市場則將加速城市、區域精耕，並擴充產能。

對於依公開資訊觀測站資料顯示，2016年每位味全董事酬勞平均增加37萬元，味全主管解釋，主要是依市場薪資水準聘任專業人士擔任董監事，實際反映負擔的責任，禮聘優秀、專業人士出任，是希望打造強壯的味全，讓味全能朝正向方向提升。

在董監全面改選後，味全2017年營收終止連3年衰退，全年營收回升至177.2億元、年增2.14％。獲利表現方面，去年第1季開始轉虧為盈，截至第3季已連續3季獲利，累計前3季EPS為0.17元。

味全表示，展望未來，在財務策略上，首先透過台灣事業銷售提升、改善獲利，大陸事業將持續提高貢獻度，以創造營運正現金流；另為建全財務結構，將積極提高資產運用效率，並降低借款及負債比。

未來經營策略上，味全強調，台灣方面將聚焦食品本業，推動品牌修復，聚焦冷藏核心品類的經營與投資，強化B2C、B2B通路精耕，推動生產基地Re-new與自動化、效益提升；大陸市場方面，將加速區域市場的發展與布建，精耕一、二線城市，卡位華南、華北地區，同時擴充杭州、蘇州等地產能。

(中國時報)