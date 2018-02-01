勞工董事嗆「遷到太平洋嗎」

不滿桃廠迫遷，中油勞工董事孫志偉（左一）在總經理交接典禮鬧場，被公司人員勸下台。（王玉樹攝）

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中國時報
／台北報導

中油桃園煉油廠日前發生氣爆，董事長戴謙在昨舉行的新舊任總經理交接典禮上鞠躬道歉，強調遷廠一定會做，但遭到勞工董事孫志偉衝上台嗆，能遷到哪？「難道要遷到太平洋嗎？」，質疑戴謙越過董事會向桃園市長鄭文燦承諾遷廠。中油最後表示，已進行桃廠遷廠可行性評估報告，預計3個月後出爐。

中油總經理劉晟熙因病請辭，昨由副總李順欽正式接下新總經理印信。經濟部次長王美花、戴謙上台致詞都對129桃煉工安事件向國人道歉。因地方要求遷廠呼聲再起，戴謙再次強調，遷廠是既定政策，一定會做，過去一段時間已對六、七個地方進行評估，但還是一定要與地方政府取得共識。

戴致詞剛結束，勞工董事孫志偉突然衝上場，大聲咆哮怒嗆戴謙「沒經過董事會討論，就跑去和鄭文燦私相授受，怎麼可以一而再、再而三因為工安事故，就說要遷廠。」孫越講越氣，破口大罵：「要遷哪裡？遷到太平洋嗎！」

對於遷廠議題，李順欽表示，已委託中鼎工程顧問公司進行遷廠可行性評估，在地點未確認前，先評估遷廠需要的面積、所需建置聯外管線、卸油碼頭，及建置時程等，評估報告出爐後，才能進一步談細節。

除遷廠議題，戴謙也首度公開喊話要修改油價公式。他說，目前連動原油價格的油價計價公式是7D3B（7成杜拜油價+3成布蘭特油價），依此每周調整國內汽柴油價格。但實際上杜拜油品只有45％，其他55％是購買較貴的布蘭特原油，因此應該檢討公式。

以上周（1/21~27）杜拜與布蘭特原油價格，如計價改採45D：55B，因布蘭特原油較貴，國內汽油價格每公升將比現行計算貴0.12元。

(中國時報)

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