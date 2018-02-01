38行業鬆綁7休1 影響300萬人

《勞基法》修法後首波鬆綁措施

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中國時報
╱台北報導

《勞基法》三讀通過後，勞動部昨日閃電宣布，台鐵、台電、中油、台糖、台水等公司的部分工作者適用輪班間距縮短至8小時；遊覽車客運業、旅行業、電子零組件及所有製造業等38類行業適用鬆綁7休1。此外，各有2工作者與行業分別納入責任制與彈性工時；範圍之大，初估影響人次至少涵蓋全台三分之一勞工、逾300萬人。

連上12天班 製造業納入

《勞基法》第36條第4項，鬆綁7休1的適用對象，一共有50項行業（扣除重複者為38項行業），只要符合時間特殊、地點特殊、性質特殊、狀況特殊等情況，就可以連續上班12天休息2天，包含客運業、食品業、冷凍加工、紡織，以及所有製造業等全數列入。

至於適用《勞基法》第34條第2項，輪班間隔縮短至8小時的對象，包含台鐵乘務人員，如助理、駕駛、整備員、列車長等，期間為今年3月1日至明年12月底；台電、中油、台糖輪班人員，期間為今年3月1日至明年7月底；台電、中油、台水等管線搶修、生產、配送及供銷人員，期間限定天災事變或突發事件。

導遊等工作 適用責任制

此外，勞動部昨日一併指定攝影業中婚紗攝影業及結婚攝影業、大眾捷運系統運輸業2行業適用《勞基法》第30條第3項8周彈性工時；導遊和領隊人員、殯葬服務業之禮儀服務人員2工作者適用《勞基法》第84條之1責任制，並廢除總統、副總統、總統府祕書長辦公室工友為適用責任制對象。

現行全台適用《勞基法》勞工將近900萬人，依據勞動部職類別薪資調查資料，光製造業就有273萬人，粗估勞動部此次首波放寬至少影響300萬名勞工，另勞動部未來亦將持續檢討，針對各界提出的鬆綁意見納入勞動基準諮詢會評估，不排除有第二波、第三波公告的可能。

勞動部強調，輪班間隔縮短及鬆綁7休1適用對象經公告後，還需經過工會或勞資會議同意才得使用，員工30人以上的公司則須報當地主管機關備查。本次宣布內容預計明（2）日預告，蒐集意見至2月9日，再經相關程序後公告。

(中國時報)

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