上國道掉東落西 擬收處理費

2018年02月01日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

國道散落物件造成的意外，數字可能超過外界想像！根據交通部高公局統計，2016年的國道散落物多達4萬3000件，造成766起車禍，交通部已研議加重國道散落物罰款，從9000元提高為1萬2000元，並有意收取「處理費」。另外，國5雪隧每年約有1000多輛車拋錨，高公局著手推動拖救差別收費，不過相關費率都尚未定案。

國道散落物無奇不有，水塔、沙發、鋼琴，甚至豬隻、棺木都曾經掉落在國道。高公局統計，2016年的國道散落物以輪胎皮居首，多達7585件，金屬類4463件居次，再來是塑膠類的3938件；其餘常見的物品，還包括木頭、布料、施工物件、動物屍體等。

高公局指出，無論是車輛零件掉落，或是裝載物品未綑綁妥善，散落國道不只影響後方車輛安全，對於到場處理事故的人員，也是一大風險，另有移除成本問題，這些費用應回到用路人本身較為合理。

高公局表示，目前正規畫「國道散落物收費要點」，從處理的時間、影響車道數、出動作業人員人數等，訂出一套收費標準，方案預計今年中出爐。罰款部分，現行法規最高罰到9000元，將推動修法加重至最高1萬2000元。

類似問題也發生在雪山隧道，高公局發現，雪山隧道每年約有1000多件車輛拋錨，由於雪隧內無法變換車道，一旦前方出事，往往讓後方回堵大排長龍，嚴重影響交通。為提醒用路人出發前檢查車輛，目前也正在評估雪隧內的拖救差別收費。

高公局交管組交管科長宋嵩說，初步方向是雪山隧道的拖救費將比其他國道貴，現行的國道拖救，公定價為10公里內收費1500元，但雪山隧道的情況特殊，兩端有拖吊車24小時待命，成本自然較高，擬調漲到1500元以上。他強調，政策構想、費率等細節都還在討論。

(中國時報)