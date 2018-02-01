廢止惡法 勞團要求公投

2018年02月01日 04:10 中國時報 洪安怡 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

《勞基法》放寬點燃外界怒火！配合此次修法，勞動部昨（31）日首波預告鬆綁對象逾300萬人，勞團沉痛指出勞動部放寬的審核機制不明，恐造成人才外流，終將動搖國家競爭力，部分勞團甚至提出要求公投，期望能廢止此次修法。

台灣石油工會政策部主任戴國榮批評，鬆綁措施有2大問題，第一，勞動部把關機制不明，第二，相關部會沒有進行相關可行性評估，包含影響範圍、影響人數都沒有，也沒有提出需要適用的佐證資料，令人懷疑鬆綁7休1只是為了替資方壓低勞動成本，便宜行事。

此次修法引發反彈，除了部分政黨接連發起公投外，醫勞盟亦於1月10日在臉書發起「勞基法公投」連署，短短20天連署到2597份，超過1900份的第一階段門檻。醫勞盟理事長儲寧瑋批評，輪職間隔時間縮短、7休1鬆綁等項目愈修愈倒退，其中加班費核實計算及上限放寬，將導致雇主不願增聘人力，若遇到護理人員依法休產假、請育嬰假等，醫院都不必再額外聘請職務代理人，醫護過勞問題只會一再上演。

此外，國際勞工協會、各產業工會及相關社運團體，昨日也宣布成立「勞權公投聯盟」（勞公盟），發起2項公投，第一，要求立法院訂定「國定假日法」，明定全國至少有19天國定假日；第二，廢止本月10日通過的《勞基法》。勞公盟指出，未來也不排除與其他力量「分進合擊」，共同翻轉此次修法。

(中國時報)