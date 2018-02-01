陸想方設法協助台胞返鄉

2018年02月01日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 曾薏蘋 、 崔慈悌 ／北京-台北報導 ／北京-台北報導

兩岸春節加班機議題持續延燒，大陸國台辦發言人馬曉光昨日表示，台灣不批准東航和廈航春節加班機，大陸將設法採取其他措施幫助台胞返鄉；並直言台方應盡快同意兩家陸航加班機計畫，「在此之後，若仍有需要，可考慮新增其他加班機計畫」。目前大陸已提出，機票「退改簽」免費、協助台胞中轉及加開兩岸客輪等方案。

考慮增加班機疏運

行政院祕書長卓榮泰昨在民進黨中常會上表明，今年已核准的加班機有313班，相較於去年只減少1個班次，且以去年狀況，班機都還有空位，應該不會有太大問題。陸委會則說，陸方說法混淆視聽，模糊事件本質，心態可議，直言大陸才是始作俑者。

大陸國台辦昨舉行春節前最後一場例行記者會。針對東航和廈航176班春節加班機被迫取消，馬曉光指出，大陸將想方設法採取其他措施，協助台胞返鄉過節。對不能回家、留在大陸過節者，也會善加照顧，讓他們過好年。

加開海上客運航班

馬曉光還強調，至於其他措施，大陸民航主管部門和航空公司及有關地方會陸續出台；福建方面已經部署增加平潭至台灣的海上客運航班。

談及陸方是否會同意華航加班機申請，馬曉光則說，台灣當局一方面肆無忌憚地損害台商台胞權益，另一方面卻轉嫁責任，向大陸「甩鍋」。正確的做法是，台灣當局趕快同意東航和廈航的春節加班機計畫。「在此之後，如果仍有需要，可以考慮新增其他加班機計畫。」

此外，大陸民航局副局長王志清昨稱，台灣當局此舉只能用「無理」來形容，這不是M503航線安不安全，而是台灣當局某些人心理不健康。他強調，受影響機票的「退改簽」將全部免費。

機票「退改簽」免費

王志清還說，大陸民航局將調整航班計畫，協助台胞通過其他城市或通過「小三通」等交通方式進行中轉，並要求相關機場提供台胞便利性服務措施。大陸交通運輸部副部長劉小明也稱，正協調從事兩岸海上客運的船舶公司加開航班。

此外，馬曉光也說，W123航線與台方W6航線、W122航線與台灣W8航線，最小側向間隔距離分別是33公里及23公里；往廈門航班與金門航班飛行高度差逾1公里，往福州航班和馬祖航班飛行高度差超過3公里；遠大於國際民航組織規定標準。「銜接航線是安全的。」

(中國時報)