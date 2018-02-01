如減定期航班 陸批千古罪人

2018年02月01日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

針對民航局日前指稱不排除兩岸定期航班減班可能性，大陸國台辦發言人馬曉光昨日表示，如果台灣方面「膽敢」進一步把主意打向兩岸定期航班，破壞兩岸直航局面，那必定是「千古罪人」。他更批評，台灣當局以台胞台商做人質，「是十分愚蠢的，也是不得人心的。」

民航局長林國顯30日表明，M503事件後，不排除兩岸定期航班減班可能性，馬曉光昨在國台辦例行記者會上直言，如果台灣方面「膽敢」進一步把主意打向兩岸定期航班，使2008年以來兩岸同胞共同努力得來不易的兩岸直航局面遭到破壞，「一定是千古罪人」。

而對陸委會主委張小月說，我方暫緩准許春節加班機是「最輕微處分」，馬曉光更批評，「最輕微處分，是處分誰？我想廣大台商如飲寒冰，點滴在心頭。」

馬曉光強調，台灣當局將兩岸春節加班機與啟用M503北上及銜接航線兩件毫不相干的事情掛鉤，不惜以台胞台商做人質，對大陸航空公司進行報復，嚴重損害兩岸民眾特別是台灣民眾返鄉過節的權益，嚴重背離廣大遊客及千萬家庭的人道需求，「是十分愚蠢的，也是不得人心的。」

他也說，台灣當局罔顧民意，一意孤行，如此無理的做法，給數萬旅客造成不便，為兩岸眾多家庭春節團聚製造困難，對兩岸民眾感情造成傷害，「引發的一切後果應由台灣當局承擔。」

此外，對於有輿論認為蔡政府相關做法，主要是向國際社會打「悲情牌」，希望博得同情，藉此獲得出席下一次國際民航大會的權利，馬曉光說，台灣當局在國際上四處投書，片面宣傳他們的觀點，這是藉機做政治文章。「告洋狀是於事無補的。」

(中國時報)