川普示警 北韓即將威脅國安

2018年02月01日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

脫北者池承鎬（中央高舉柺杖者）受邀聆聽川普發表國情咨文，川普與聽眾分享了他的艱辛歷程，還稱他的故事啟發了大家。語畢他站起身來，高舉柺杖，接受現場熱烈掌聲。（路透）

美國總統川普1月30日發表國情咨文演說加大對北韓施壓。他表示不會犯下前幾任總統對北韓的政策錯誤，「北韓很快就會威脅美國本土的安全」。他並且特意邀請了和北韓有關的特別來賓，以顯示北韓的殘暴。國會現場原本勢如水火的共和黨與民主黨也罕見地對北韓呈現一片同仇敵愾的氣氛。

儘管近日朝韓對峙情勢已降溫，川普仍在演說中痛批北韓，「光看北韓這種墮落政權，就能了解他們的核武將對美國及盟國造成多大威脅……過去的經驗告訴我們，自滿或讓步只會帶來侵略和挑釁……我們正努力對北韓施加最大壓力，防止此事發生。」

川普表示，在現場的脫北者池承鎬（Ji Seong-ho，音譯）正是「北韓獨裁政府可怕本性的見證人」。

邀來脫北者當見證人

1996年，池承鎬因飢寒交加，餓昏在鐵軌上，醒來時一手一腳都被火車輾斷，被迫截肢。之後他拄著柺杖與家人逃離北韓，但父親不幸被抓回，遭酷刑折磨至死。他則途經中國與東南亞多國，歷盡艱辛，終於奔向自由。

川普說：「今天，他定居首爾，協助營救其他脫北者……雖然他現在有新的腿，但我了解你希望保留柺杖，提醒自己這一路走了多遠。你的犧牲啟發了我們。」語畢，國會兩黨議員都起立鼓掌，池承鎬跟著站起，眼眶泛淚，將柺杖高舉，現場掌聲熱烈。

川普也特別提到美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier），稱他2015年前往北韓旅行時涉嫌偷竊宣傳海報，因而被監禁15個月。去年6月他獲釋時已陷入昏迷，返美數日後宣告不治。川普向瓦姆比爾的父母說，「你們目擊了北韓對世界的巨大威脅，對瓦姆比爾的追憶也將使美國的決心更加堅定。」他的父母也紅了眼眶，口中喃喃回應：「謝謝。」

美中情局（CIA）局長蓬佩奧同日警告，幾個月後，北韓就會擁有射程涵蓋美國本土的洲際飛彈，參謀首長聯席會議副主席塞爾瓦（Paul Selva）則指，近月來北韓核武發展已有進展，但未掌握核彈頭重返大氣層的載具技術。不過，俄羅斯駐北韓大使表示，北韓今年有望不發射飛彈。

CNN稱北韓將展示飛彈

北韓稍早宣布將慶祝建軍70周年的「建軍節」改至2月8日，即平昌冬奧開幕前日。美有線電視新聞網（CNN）1月31日引述消息來源報導，北韓將展示「數百枚飛彈與火箭」，包括「數十枚火星15型（長程）洲際飛彈」，準備「把美國佬嚇得屁滾尿流」。

北韓官媒朝中社1月31日也對美國發出抨擊，發布年度白皮書指責種族歧視是美國社會制度固有的嚴重弊端，川普上任後情況更加惡化。

(中國時報)