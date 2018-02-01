新聞幕後－美夢共享 川普版真人實境秀

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中國時報

儘管大家事先已預知美國總統川普在就職第一次國情咨文，會採取團結的柔性基調，川普1月30日晚間表現的節制樂觀和自律保守，依然令人驚豔；擅於營造真人實境氣氛的川普，成功的勾勒出他想書寫的「美國時刻」。

相較於11個月前在國會的施政報告，川普在長達1小時20分鐘的國情咨文演說中，從個人肢體語言到講演內容，侵略式的川普語言消逝了，他最為人熟悉的抬舉右手勢也幾乎看不到，取而代之的是保守但堅定的主張語調和立場，相對於過往燥動，反而讓人看到美國總統的沈靜與自信。

不過，在強調團結放軟身段和節制的背後，川普對自己競選以來從經濟、移民、醫改、經貿到國防外交的強硬右派主張，卻是無一退讓。

他提到過去一年的成就，未完成的事和希望達成的目標，承諾避免重蹈數十年來美國在經貿上的失敗主義，對抗中俄挑戰美國利益，要求軍事現代化重建美國核武庫，繼續開放備受爭議的關塔那摩監獄，不再犯歷屆美國政府對北韓侵略的「錯誤」。移民政策更無絲毫讓步之意。

擅長電視真人實境秀的川普並發揮專長，藉著邀請到現場的每位「總統特別客人」，從稅改、國旗國歌、非法移民製造犯罪、伊拉克戰爭英雄、愛心警察到北韓殘暴政權下的美國學生瓦姆比爾的父母，串連出國情咨文的每個主議題，讓人屢屢含淚擊掌，頻頻激昂叫喊「美國、美國、美國（USA，USA，USA！）」，同仇敵愾，有夢共享。

北韓叛逃者池承鎬( 譯音)高舉著舊枴杖起立那一刻，整場國情咨文演說，進入高潮，仿若電視真人實境秀在美國國會山莊盛大演出。與會者皆無論贊同或反對川普政府，都在這場備受全球矚目的大戲中，扮演一角。

川普雖表示自己伸出雙手要求兩黨合作，但對如何化解分裂和分歧，並未提出實質建議。然而，通篇講稿，投射出撰稿人白宮資深政策顧問米勒（Stephen　Miller）的極右派背景，激起美國的愛國心，並提醒大家，美國人也是做夢者，跟大家一樣有權做「美國夢」。這個強烈的訊息，預料將隨川普的演說，深植人心，並為未來川普政府政策取得「正當性」。

(中國時報)

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