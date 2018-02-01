新美國時刻 嗨出75％觀眾滿意度

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中國時報
／綜合報導

民調低迷的美國總統川普，1月30日發表就任以來首場國情咨文演說，強調現在是「新美國時刻」，他要讓美國再度偉大。他並且明指，北京在經濟和價值上是美國的對手。他自誇對內、外締造的成就，包括創造工作機會和通過稅改法案，挽救經濟，並誓言進行移民改革。

哥倫比亞廣播公司（CBS）民調顯示，75％觀眾滿意演說內容，不滿意僅25％；近3分之2、65％受訪者認為，這場演說讓他們覺得「自豪」，21％表示「生氣」。和川普多次開戰的美國有線電視新聞網（CNN），民調出現截然不同結果；僅近半（48％）受訪者抱持「非常正面的印象」，但也有6成民眾認為，國家朝正確的方向前進。

川普在演說中大肆吹捧他讓非裔美人失業率降到歷史新低，但國會黑人團體「非裔國會議員連線」聽到這番話未起立、沒鼓掌且毫無表情。

川普演講雖成功，但民主黨並不買帳。民主黨由政治豪門甘迺迪家族的新生代─37歲的麻州眾議員約瑟夫‧甘迺迪三世代表回應，指川普讓無數人焦慮憤怒害怕，許多人覺得自己遭遺棄；川普政府藉由判定人們的「價值」，以決定他們能否留在美國，「把美國人的生活變成一種『零和遊戲』，川普政府不僅鎖定保障人民的法律為攻擊目標，也攻擊每個人都應受保障的理念。」

甘迺迪特別以西語，向可能遭川普移民改革剝奪身分的夢想生喊話，「讓我告訴所有今晚收看的夢想生，你們是我們故事的一部分，我們會為你們奮戰，不會拋下你們。」

80分鐘演說期間，川普不斷為自己鼓掌，川普的自嗨式鼓掌，也成推特熱門話題，「毫無疑問：川普鼓掌次數比其他總統多」「誰來算一下，川普到底拍了幾次手？」川普強調他創下一連串紀錄，但他的另一半梅蘭妮亞，也打破多年來第一夫人陪總統搭禮車前往國情咨文會場、並肩進場傳統。

梅蘭妮亞選擇與邀請的嘉賓，包括軍人、幫派暴力受害者等搭車進場。前總統小布希和歐巴馬16年任期，都由第一夫人相伴。川普和梅蘭妮亞自跨年除夕後，就未共同公開露面。這是梅蘭妮亞繼臨時決定不去世界經濟論壇後，近日第二度放老公鴿子。

(中國時報)

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