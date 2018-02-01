2018年02月01日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

在中日政治趨向和解之際，大陸軍艦和軍機近日頻頻闖入日本防空識別區及日本海，引起日方警覺，並派偵察機與護衛艦跟蹤與監視。大陸在東北亞軍事活動益發頻繁，似是向欲將自衛隊存在正式納入憲法的日本安倍政府，傳達微妙的警告訊息。

日本首相安倍晉三自2012年重新執政以來，就一直致力於推動修改憲法第九條，以便進一步釋放日本的軍事潛力。此作法不僅為周邊國家反對，國內支持也寥寥可數。

安倍在1月30日國會答詢時表示，自衛隊負擔守護國家和平與安全的任務，應明確寫入憲法。

據日媒報導，日本防衛省發現大陸解放軍的護衛艦和情報蒐集機29日相繼通過九州的對馬海峽。雖然沒有侵犯日本領海與領空，但防衛省認為，大陸在日本近海從事情報蒐集活動日漸頻繁，故已提高警戒。

防衛省指出，一艘大陸海軍江凱II級護衛艦29日從對馬海峽北上，一度駛進日本海，之後又從對馬海峽南下，朝向東海航行。

日本海上自衛隊的P3C偵察機和護衛艦一路進行跟蹤、監視。

此外，大陸1架運-9（Y-9）情報蒐集機同日在對馬海峽上空往返飛行，從東海通過對馬海峽，進入日本海後，掉頭飛往東海方向。該機接連闖入南韓和日本的防空識別區，日本航空自衛隊也派戰機緊急升空對應，並公布陸軍機飛行途徑和照片。

對馬海峽位在日本群島西南端，長約222公里，最窄處約41公里，是日本海通往東海、黃海和進出太平洋的海上要衝。該海峽屬非領海海峽，各國船舶和飛機均可自由航行和飛越，軍用飛機與船艦也可通過。

大陸軍機前次依照此路線飛到日本海是在去年12月18日。當時陸方空軍新聞發言人申進科指出，5架大陸轟炸機、殲擊機、偵察機飛越對馬海峽赴日本海國際空域訓練，檢驗遠洋實戰能力。申進科表示，此舉係空軍年度例行訓練，符合相關國際法，不針對任何特定國家、地區和目標。

日本外務大臣河野太郎日前赴大陸訪問。他30日表示，此類行動對改善雙方關係形同「澆冷水」，敦促對方自我克制。

對於兩國啟動防止在東海衝突的「海空聯絡機制」，河野表示，「中日防衛當局正在進行最終協調，期待盡可能早日啟動。大陸方面也非常積極。」

(中國時報)