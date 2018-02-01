富商遭勒索 黃國昌助理捲入

2018年02月01日 04:10 中國時報 郭建伸 、 林縉明 ／綜合報導 ／綜合報導

群聯電子董座潘健成遭小三勒索1億元昨爆發案外案，立委黃國昌服務處主任陳裕仁昨傳出接受過此案陳情，黃出面駁斥表示，陳裕仁是「很local的人」，但綠委段宜康在臉書影射，民進黨在2013年爆發黑道入黨風波，其中，汐止、瑞芳異常入黨超過4000人，關鍵的角色就是黃國昌口中「很local」的陳主任。

潘健成被周刊爆出有婚外情，且小三以握有公司假帳文件為由對他恐嚇勒索，而潘多次遭一位自稱立委助理的男子恐嚇。昨天爆出這立委助理可能就是黃國昌團隊的陳裕仁。

黃稱不處理感情糾紛

黃國昌昨說，整件事情是莫名其妙，他地方服務處的同仁已經很清楚地跟陳情人說，團隊從來不處理私人感情糾紛，從那次陳情案後也沒有接觸，「我百分之百對我的主任有信心」，並形容陳是很local的人，多在地方跑紅白帖，搞不清楚金融經濟。

「很local的人」斥抹黑

不過，段宜康昨質疑，他不知道很local的人是不是比較不會去勒索，「或者黃委員覺得很local的人，應該只會向小吃店收保護費，不夠格去勒索上市公司老闆」，並表示「角頭也都很local」。

段宜康更直指，民進黨曾爆發一波從北到南的「黑道入黨」風波，他當時擔任調查小組召集人，最後擋下1萬多個異常入黨案件，其中查出汐止、瑞芳等地區異常入黨超過4千人，其中關鍵角色就是黃委員這位「很local」的陳主任，且更爆料陳曾在2012年任前立委羅福助的總幹事，影射陳裕仁涉案意味濃厚。

對於段的批評，陳裕仁昨也大動作回擊。他表示，去年地方接獲陳情指大老闆有婚外情，但他表明不處理私事，對方也沒有提供假帳資料，「連兩位陳情人都說東西根本沒有給我，我真的不知道為何要這樣憑空亂寫。」

陳裕仁表示，地方鄉親都知道他的為人，「但新潮流為了打擊國昌老師，段宜康竟然刻意抹黑我是什麼搞人頭黨員的黑道」。

心寒新系為政治反目

陳反問段，要回去黨內問問，你們新潮流議員沈發惠的樁腳，多少事情來請他幫忙，去年你們新潮流陳文治要選新北市黨部主委，也來找他幫忙，更不要提為了吳秉叡想選新北市長，蘇貞昌也帶他來拜託支持。

陳裕仁說，他過去10幾年支持民進黨，但現在為了政治目的，藉機抹黑我，讓他相當心寒，「經過風波，才真正可以看清人。」

(中國時報)