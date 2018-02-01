尚化小股東 告林蔚山背信掏空

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中國時報
／台北報導

大同公司董事長林蔚山官司未了，大同子公司尚志精密化學公司和大陸企業「航天北斗新能源產業科技公司」的策略投資案，又傳出董事會決議有問題，小股東昨日委託律師到台北地檢署遞狀控告林蔚山及董事林郭文艷等人涉嫌背信掏空，檢察官已受理偵辦。

尚化公司近年藉由鋰電池商機，轉型量產「磷酸鋰鐵電池」材料。告發狀指出，尚化董事會以產能擴充計畫，把已成熟的鋰電池製造產銷轉給航天北斗公司，獨立董事張展鏡和吳雅惠辭職，陳文禹也表達反對意見後離職；但林蔚山和其他董事仍執意通過，造成重大損害。

陳文禹說，2011年7月尚化支付新台幣3.59億元、近半個資本額向國外廠商取得磷酸鋰鐵的應用製造授權，公司主業務增加「鋰電池正極材料製造業」。5年後尚化卻召開董事會，林蔚山提出和大陸航天北斗公司合作產能擴充計畫，3位獨立董事一再表明必須評估再議。

2016年11月林蔚山召開董事會，擬請同意這項產能擴充投資案，授權董事長簽約；甚至擬請於股東臨時會審議終止與國外廠商的專利合約。因張展鏡、吳雅惠已提辭任書，陳文禹認為有「法律風險」，也持反對意見。

陳文禹說，獨董要對所有股東負責，也必須承擔法律風險，眼見公司不顧獨董意見，他只能再提出反對意見後辭職負責；沒想到董事會竟淪為公司派的橡皮圖章。

陳文禹說，這起投資案竟在2名獨董辭職及1名獨董提出反對意見的情況下，由林蔚山執意通過；還「自斷手腳」，限制尚化不得再生產銷售磷酸鋰鐵電池相關的業務，使公司蒙受重大損害，涉嫌違反《證券交易法》。

尚化昨晚發表聲明表示，尚化9成以上客戶在大陸，繼續國際授權顯無實益。此案經2016年11月1日董事會同意送交股東臨時會議討論，同年12月19日股東臨時會通過該「終止專利授權案」，全部決策過程符合公司治理並遵循相關法令。針對爆料不實部分如濫行訴訟，當事人亦會依法提起誣告罪等告發，訴請究辦以懲不法。

(中國時報)

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