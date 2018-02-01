遭判拘役50天 周玉蔻道歉

2018年02月01日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

媒體人周玉蔻因年金改革議題，去年在政論節目中發言指退休警察上節目「像流氓」，雲林縣退休警察協會執行長賴坤柚憤而提告；台北地院認定周女指退警「流氓」，貶損他人的人格與社會評價，依公然侮辱罪判處她拘役50天、可易科罰金5萬元。

賴坤柚表示，感謝司法替警察討回公道。

周女則在臉書上發表聲明，指此案造成賴坤柚感受不佳、十分介意，她非常抱歉，她願接受判決結果，不提上訴、繳交罰金，並再度向賴男及其家人致歉。

台灣警消總會會長陳合良表示，將協助賴男提起民事訴訟，向周女求償並要求她在《中國時報》4大報刊登道歉啟事，獲賠的金額將捐作公益使用。

賴坤柚控稱，去年4月10日周玉蔻在電視台政論節目中，多次以言語辱罵他是「流氓」，包括「你剛才那樣就是流氓」、「我現在覺得你像流氓，警察上節目像流氓！」、「警察像流氓就是這種嘴臉」、「你就是流氓！退休警察的形象都被你搞壞了」等等。

賴強調，他當警察30多年退休，為爭取退休警察權益，上節目表達對年改的理念與訴求，卻遭周公然在在節目上侮辱，致使其名譽遭受重大損害。

周女辯稱，她有擔任員警的兄長，兄長舉動似與流氓無異，並非毫無根據謾罵，且節目上本就會互相攻防，若讓賴感受不佳願致歉；但賴不領情，指周對年金一知半解，還在節目上氣焰高漲，「好像沒人治得了她一樣」。

法官認為，「流氓」一詞在社會上通念，屬於對他人人格為貶損、輕蔑之言詞，足以令人感到難堪、不快，已構成公然侮辱罪，她身為知名公眾人物，竟在政論節目上貶損他人名譽，行為可議，判處拘役50天、可易科罰金5萬元，全案可上訴。

(中國時報)