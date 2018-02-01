6年殺3子棄屍 驚世父母重判

2018年02月01日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

李男打死排行第二、7歲大兒子後，與李男父親騎車棄屍至雲林台西鄉出海口，但事隔多年，遺體早已沉沒茫茫大海。

去年震驚全國的李姓、陳姓夫妻狠殺3子女案，兩人自2005至2013年共生3男3女，卻先後打死次子與長子後棄屍，另名疑猝死的次女也遭棄屍住家後方空地，6年間狠殺3子女棄屍，雲林地方法院1月31日依傷害致死罪等分別判處李、陳各14、9年重刑，協助棄屍的李父因已中風、行動不便，判2年、緩刑5年。

目前服刑中的36歲李男與34歲妻子陳女，前後生養3男3女共6名子女，夫妻兩人自2007至2009年間因竊盜、詐欺與偽造文書等案，被板橋地檢署與地院通緝。2008年9月，夫妻倆將戶籍從新北遷出並逃到雲林，當時3兒女戶口也跟著遷出，但一直未將戶籍遷入雲林，經戶政機關通報失蹤，由警方協尋。

警方後來從陳女、陳女大女兒及孩子爺奶口中得知，當時7歲的大兒子在2013年7、8月間，被李男毆打死亡，阿公還協助李男把孫子屍體丟棄在舊虎尾溪出海口處，迄仍未尋獲屍骨。

李、陳2007年所生次子、2008年生的次女也均死亡。次子約2007年底至2008年1月間就被打死，棄屍在桃園市龜山山區，至今未尋獲遺體；次女則在夫妻逃亡至雲林縣崙背鄉居住後，2009年1月間，因不詳原因猝死，遭棄屍住處後方空地，檢警2017年4月17日挖出骨骸、小衣服、尿布等物品。

這起駭人聽聞的殺子惡行曝光後，震驚國人，法官認為，李男為人父者，不但沒有盡到保護自己骨肉的責任，還再三毆打殘害，陳女為掩護李男，非但未揭其惡行，還延遲將孩子送醫，共同棄屍，雖同情陳女年紀輕輕就為人母，身兼多分工作維持家計，但不能因此就不受法律制裁，遂將兩人都判重刑。

李男被依家暴傷害致死、偽造文書、遺棄屍體等多罪共被判16年7月，應執行14年；陳女共判11年4月，應執行9年；協助將孫子棄屍的李父，事後悔意甚深，且已中風無法言語及行動，住進安養院，判2年、緩刑5年。

(中國時報)