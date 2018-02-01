寒流凍末條 年前花價恐漲

春節應景花卉蝴蝶蘭，恐因年前寒流來襲影響品質與價格。（台北花市提供）

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中國時報
／台北報導

春節腳步近，民眾喜歡用花卉妝點居家迎新春，台北花市延長營業時間、備足貨全面迎戰，但本周末將遇到寒流又下雨，低溫僅剩10度，過年熱門花卉如蘭花的品質恐受影響，價格勢必上漲，過年期間要採買花卉的民眾要有心理準備。

低溫導致品質不穩

台北花市表示，今年天氣平均較溫暖，台北花市預估春節前5天總到貨量會達到約有112萬8000餘盆，較去年增加5％，過年應景花卉像是蝴蝶蘭、鳳梨花、好彩頭等，還有今年小年夜恰好碰上情人節，業者看好買氣。

由於預估到貨量大，目前平均價格和去年持平，蝴蝶蘭批發價大約在150至500元，鳳梨花約200、300元，好彩頭、長壽花都在100元以下。

但接下來強烈冷氣團來襲，全台氣溫急降，花市也已經向各區產地提醒做好預防寒害準備，如蘭花類和百合，遇到氣溫10度以下品質都會受影響，年前實際價格恐要等到寒流過才能評估。

迎新春花市不打烊

為迎接農曆春節，民眾喜以花卉妝點居家迎新春，台北花市昨宣布，2月1日至10日每天營業時間由中午延長至下午3時，2月11日至14日24小時營業不打烊，除夕當天營業至下午3時，年後於正月初六開工，營業時間恢復為清晨4時至中午12時。

而今年花市春節期間特別在正門口廣場的布置花卉，由台北花市與文華花苑共同打造，配合今年的生肖，在花園中置入採用金竹打造2座精巧狗屋，以紅色燈籠點綴，帶出狗年的新氣象。

(中國時報)

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