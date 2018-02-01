新北跳蛙公車 路線隨你規畫

2018年02月01日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

自己的公車路線自己規畫！新北市交通局與新北市公車公會合作，開發「跳蛙公車APP」，運用大數據概念，民眾透過APP自行規畫路線，輸入想去的地點及時間，只要募集20人有同樣需求，公車業者就會在20天內開出來新路線，開放下載後，已有兩條路線上線徵求民眾搭乘意願。

20天內開出新路線

過去民眾有新公車路線需求，必須先打電話或寫信向客運公司或市府反映，交通局先公開徵求業者，並請業者調查搭乘需求量等條件，再提案至路線審議委員會；倘若路線跨越到其他縣市，還得再徵詢該縣市政府意見，流程至少需要3個月。

交通局長王聲威說，「跳蛙公車APP」讓民眾自行規畫住家附近到公司或學校附近的公車路線，只要募集20位對該路線有相同需求的乘客，業者就會在最短時間內開通路線，讓民眾搭到更方便省時的公車。

APP具備三大功能

王聲威說，跳蛙公車APP有「自創路線」、「募集路線」與「線上訂票」三大功能，民眾只要在APP內點選自創路線，選擇出發地點、到達地點、及抵達時間，送出後公車公會及負責維運APP系統的台北客運公司，就能即刻在APP後端利用大數據資料，將民眾提出的需求起迄點上架募集。

民眾可在「募集中路線」的功能裡找到符合自己的路線，進入後按下「我要搭乘」即可加入募集人數，符合一定人數後由公車業者將在20天內完成路線站位、班次及調派車輛等程序後開通路線，利用臉書帳號登入，更能隨時掌握該路線規畫進度，到達一定人數後，APP也會發布前往購票功能，讓民眾能提早預訂公車月票。

淡水-市府線過門檻

系統上線後，已有2條路上線募集，其中淡水新市鎮往台北市政府已突破募集20人大關，20日內客運公司將會開闢路線；土城捷運海山站往內科目前持續募集中。

昨日包括基隆、台北、桃園的代表，都一起出席「跳蛙公車APP」發表記者會，桃園市交通局副局長張新福說，民眾自創路線打破集體化的服務，相當不容易；台北交通局副局長鄭佳良則說，這項服務是由下到上的，可確實反映民眾的需求。

(中國時報)