憂塞爆 傅(山昆)萁催蘇花改二期

2018年02月01日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

蘇花公路每逢假期必塞，將於2月5日通車的蘇花改蘇澳至東澳段，在春節開放小客車通行，第一階段僅開放限車種、限時速通行，縣長傅(山昆)萁質疑與民眾期待差距大，蘇花改躋身省道，如血管粗細相接容易堵住，恐成塞車夢魘的開始，他再度向中央喊話催生蘇花改二期。

公路總局蘇花公路改善工程處昨宣布，蘇花公路山區改善計畫全長38.8公里，第一階段蘇澳至東澳段工程全長9.7公里將於2月5日開放小客車通行，其餘路段則持續進行。

通車設限 與民期待落差

花蓮縣長傅崐萁指出，期待蘇花改能夠真正改善東線疏運，但他也擔心蘇花改以高速公路格局躋身省道，如人的血管粗細相接，容易導致堵塞、中風，憂心通車後恐成交通堵塞的開始，再度呼籲蘇花改第二期或蘇花改延續計畫，完整改善蘇花到花蓮市的道路。

第四區養護工程代理處長陳營富指出，二期計畫基層單位執行層面有限，有關後續執行策略評估，預計將於年後出爐，而面對春節車流量大的難題，他強調，過年塞車問題無法避免，但車輛並不會停滯不前。

國道客運轉乘 票價優惠

為吸引民眾搭乘公共運輸，監理站自2月14日至20日祭出國道客運票價轉乘優惠，搭「台北─花蓮」鐵公路聯運轉運，國5客運加開280班次，通勤時間需增加30分鐘，但票價僅是自強號的一半，可避免舟車勞頓之苦。

中橫公路太魯閣至天祥路段，也將在2月17日至19日上午7時至下午3時實施交通管制，禁止車輛進出，太管處提醒遊客於新城火車站搭乘遊園專車，設有18班太魯閣、七星潭往返專車及縱谷地區旅遊路線每日往返14班，民眾可善加利用。

(中國時報)