更生人學做年菜 重燃廚師夢

更生保護會桃園分會，邀更生人與家屬學做年菜，希望更生人追尋夢想，與家人關係更緊密。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

26歲藍奕鈞原在日式料理餐廳擔任二廚，因涉及詐欺案件，入獄服刑假釋出獄，目前在釣蝦場工作，肩負一家5口生計。桃園地檢署結合多個單位，1月31日邀請更生人在春節前夕學做年菜，藍奕鈞重拾鍋鏟，重新燃起廚師夢。他分享自身經驗勸導他人，「別因急著賺錢而被人利用，否則犯罪入獄定後悔莫及」。

誤入歧途失去自由

更生保護會桃園分會主任委員朱仁才說，農曆春節將屆，邀請10位更生人與家屬一同到永平工商，由餐飲科師生指導烹煮荷葉糯米雞、蔥烤排骨、芝麻黑糖糕等年菜，希望更生人與家人的關係能更緊密。

藍奕鈞說，在日式餐廳從學徒做到二廚，因受不了每天16小時工時而離職，當時因大兒子剛出生，急需奶粉錢，於是受雇擔任快遞員送包裹，一件包裹賺1000元，不料卻被有心人用來遞送民眾資料給詐欺集團，警察找上門來認定他是主謀，案件移送地檢署，法官重判20年。

現身說法珍惜幸福

他說，自己有3個小孩要撫養，老婆又沒有工作能力，只能自行研究法條，和法官解釋自己當時並不知情，最後判刑3年，服刑2年假釋出獄，重新回到社會，找工作四處碰壁，只能在工地當臨時工，當時又碰上母親重病過世，重重打擊身心俱疲。

藍奕鈞最後找到釣蝦場大夜班外場人員工作，目前與家人過著穩定的生活。他說，短短幾年嘗盡人生起伏，希望年輕人切勿因為金錢誘惑誤入歧途，不僅會失去自由更讓家人傷心，現在浪子回頭，才能重新感受幸福生活。

(中國時報)

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