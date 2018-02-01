台化停爐減煤 PM2.5大降17％

2018年02月01日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

台化停爐後，彰化縣驟減47萬公噸生煤使用量，環保署公告2017年細懸浮微粒手動測站年均值，彰化縣PM2.5減量4.2微克、減幅17.2％，空品在全各縣市中雖屬中段班，卻拿下減量與減幅的雙料冠軍，還搶救百萬縣民生命每人多出94天。

搶救百萬人 每人多活94天

彰化縣環保局長江培根說，彰化縣PM2.5由2016年的24.5微克，降到2017年20.3微克，根據美國學者波普等人研究，每增加10微克的PM2.5，就會增加8％肺癌死亡率、6％心肺疾病死亡率、4％總死亡率。反之，PM2.5濃度每下降10微克，該地區居民平均壽命就增加0.61歲（223天）。

彰化縣PM2.5在2013年達28.2微克，透過空汙委員會制定源頭減量等17項改善策略，逐年改善，但以台化2016年9月以後3座燃燒生煤鍋爐停爐後，降幅最為明顯，從每年減量不到1微克，到1年間下降了4.2微克。

彰化縣長魏明谷指出，台化停爐主要是未符合環評法規範，減少生煤用量約47萬公噸，占縣內燃燒生煤56％，減煤後彰縣生煤使用量僅剩37萬公噸，隔壁雲林縣燃燒生煤1300萬公噸，是彰化縣的35倍，台中市2100萬公噸，是彰化縣的57倍。

生煤使用量 僅剩37萬公噸

江培根指出，彰化縣也是率全國之先，訂定鍋爐排放加嚴標準，迫使中油專案提供含硫量更低的重油；促使台化停爐減煤、縣內48製程改用天然氣、11製程減量、輔導17製程加裝23座防制設備，改善了彰化縣空氣品質。

(中國時報)