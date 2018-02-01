節電獎勵 挨批欺負地方老人

2018年02月01日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

台電公司最新節電獎勵規定，得事先上網登錄才能享有，許多民眾不知新措施，知道的人強調，原本是樁好事，台電卻未廣為宣傳，中南部人民也認為，這是欺負電腦網路較不普及的農業縣民，畢竟，農業縣市老人居多，連智慧手機都不會用，遑論上網。

不會電腦 美意打折扣

台電的節電獎勵新措施和過去沒有太大差異，但多了一道登錄關卡，以往，民眾無須登錄，只要有省到電，台電的計電系統會主動結算，全年至少可拿504元回饋金，今年開始，即使達到節電成效，若未事前上網登錄，將無法拿到獎勵金。

不過，這項新措施引起許多中南部用戶的反彈，覺得嚴重擾民。民眾江永川認為，獎勵金是用電戶普遍的權利，不應以登記而履行，台電自行訂立、增加法律所無的行政規定，事先登錄的措施既未公開通知，又未顧及用戶是否使用電腦，有失政策回饋的美意。

「為什麼過去不用，現在就要？」不少民眾質疑過去不必登錄，只要有省到電就能獲得自動回饋，台電何不繼續沿用舊制，現在這樣很麻煩，希望恢復舊制。

專門服務老人的華山基金會虎尾愛心天使站長郭金佩指出，該基金會關懷的老人沒有一個會使用電腦，用電量也非常節省，如果因沒有上網登錄，而無法獲得節電獎勵金的回饋，好像在懲罰節電的人，對弱勢老人更是不公平。

4月底前 可臨櫃辦理

根據台電公司指出，改以登錄制的節電成效高出1成，希望藉此激發民眾自主節電意識，而不會上網登錄者，可電洽1911台電客服中心或至各地服務據點，臨櫃由服務人員協助登錄，今年受理登錄到4月底，並可追溯計算到1月用電量。

(中國時報)