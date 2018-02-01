搶攻國旅 高澎金推好玩卡

高雄市觀光局長曾姿雯與旅行、飯店及航空業者一起宣傳高澎金好玩卡。（呂素麗攝）

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中國時報
／高雄報導

墾丁觀光人數「雪崩式」滑落，鄰近的高雄市政府看了也擔憂，尤其陸客來台旅遊人數急凍，加上南部空汙影響遊客造訪意願，為了刺激民眾在春節及寒假期間國內旅遊意願，高市觀光局與澎湖、金門業者合推「高澎金好玩卡」，機票加住宿1晚下殺近5折，積極搶客。

高市觀光局統計，去年10月至12月，來高雄旅遊共209萬5585人次，到了今年初，遊客人數明顯下降，除了正月至農曆過年前本來就是旅遊淡季，加上高雄空汙嚴重，影響遊客意願；有業者私下透露，遊客人數至少掉了兩成，讓原本就慘澹經營的觀光業，更是雪上加霜。

遊客數急降2成

為了吸引國內遊客，高市觀光局與高雄、澎湖、金門的飯店業者及遠東、立榮及華信航空合作，推出「高澎金好玩卡」，祭出2天1夜機加酒2788元起，幾乎半價，今年首度雙向結合，從澎湖、金門到高雄旅遊住宿，或由高雄飛澎湖、金門均享優惠，積極搶攻春節國旅市場。

高市觀光局長曾姿雯說，裝內容包含澎湖或金門與高雄來回機票1張、精選星級飯店雙人房1晚及高屏澎好玩卡1張，對於促進國內旅遊是一劑強心針。

高雄大推低碳行

曾姿雯指出，為了讓來到高雄的離島民眾有更多的觀光體驗，分別贈送前168名來自澎湖與金門的民眾，免費搭乘高雄的大眾運輸工具及台灣好行的超值優惠，包括高雄捷運1日無限搭乘、免費搭乘愛河貢多拉船1次，及台灣好行高雄大樹祈福線1日無限搭乘，歡迎民眾到高雄體驗低碳旅遊的美好。

超低價會不會衝擊其他旅館業者？高市旅館商業同業公會理事長認為「衝擊不大」，市府這項專案有廣徵業者來參加，而且公部門介入將觀光市場餅做大，未加入的業者也受益。

(中國時報)

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