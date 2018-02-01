陽明山若降雪 將啟動交通管制

2016年霸王寒流侵襲，民眾開車上陽明山賞雪，造成交通阻塞。（本報資料照）

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中國時報
／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，北台灣冷颼颼，北市交通局表示，根據中央氣象局預報，2月3日到5日將有入冬最強寒流籠罩，3日下半天起，包括北部、東北部1000公尺高山有機會降雪，預計會吸引大批賞雪人潮，為保陽明山區交通安全，將分3階段啟動交通管制，車輛未掛雪鏈不得通行。

前年霸王寒流來襲，讓陽明山出現雪景，這周末氣溫預估將下探6度，有希望再度出現銀白世界，交通局提醒，為維護陽明山區下雪時期交通安全和流暢，防止發生交通事故和意外，將視降雪情形分階段交通管制，請民眾依現場員警指揮。

第1階段管制點為陽金公路（101甲線至中湖戰備道），第2階段擴大到大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑等管制點，第3階段則包含陽明山中山樓及前山公園、中山樓至文化大學下雪管制點。

若需從仰德大道進入陽明山區（含非假日），民眾需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點往陽明山區，需加掛雪鏈，否則不能通行。未持「仰德大道通行證」的民眾若經替代道路，到管制點仍需加掛雪鏈，雪融後會依道路狀況開放管制路段通行。

另外，北市公運處也將適時增加陽明山公車班次，請民眾多搭乘大眾運輸上、下山，注意服務路線頭、末班車時間；提醒車輛在此期間進出陽明山地區者，遵守交通及注意雪地行車安全。

(中國時報)

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