學習一技之長 突破求職困境

更生人普遍求職不易，更需要學習一之長，才能重新與社會接軌。（本報資料照片）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

更生保護會桃園分會每年輔導上千名更生人，碰到最大挫折仍是民眾對於更生人觀感不佳，不願雇用。現況下更生人原生家庭多為經濟弱勢，出獄後多為人力派遣只能做粗工，目前只能多和廠商合作，促進更生人就業。

雖然已離開矯治機構，並為自己所做的事情付出代價，但是再次回到社會的過程中，因為社會的標籤，他人的異樣眼光與不接納，工作上的被歧視與學業上的中斷，擋住更生人繼續往前的動力。

更生人更生保護會桃園分會專員楊鴻濱表示，就現況而言，更生人找工作還是不容易，還是有許多雇主不願意接受有前科的人，加上更生人多半學歷較低，找不到技術性工作，多半只能做人力派遣，領日薪過著有一頓、沒一頓生活。

更生人重新投入就業市場有難度，可能原因有與社會脫離太久、學歷不高等原因，現況下法務部矯正署在監獄裡開辦收容人技職訓練，培養一技之長，加上更生保護會的就業輔導，協助更多更生人重新接軌社會，擁有穩定生活。

更生人重回社會生活是一個動態過程，成功與否牽涉多項社會因素，每項因素都是環環相扣，包括更生人自身的生理、心理因素、社會網絡的角色認同，以及周遭親友的支持，也期盼大眾給予正面支持態度，降低更生人再犯罪率。

(中國時報)

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