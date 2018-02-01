中壯年愛借書 高中生不看書

2018年02月01日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

根據台北市立圖書館統計數據，31至50歲的壯年與中年族群圖書借閱冊數占總借閱量將近一半，50歲以上也占26.42％，成借書主力族群，反而是被鼓勵「多閱讀」的學生，借閱數量較低，高中部分甚至負成長。國文老師認為，青少年習慣在網路上取得資源，可能是借閱量少的原因，但如此一來，的確也會影響閱讀程度。

學生族群借閱率偏低

北市圖表示，31至50歲的壯年與中年讀者是借書的主力族群，占總借閱量47.6％，排名第二、第三的則為51至60歲熟年族群13.5％、61歲以上銀髮族12.92％。換言之，31歲以上讀者合計借閱量達整個北市圖總借閱量的74.02％，相當於4分之3。

但一向被鼓勵要多閱讀的學生族群，國小借閱比率8.58％、國中2.34％、高中1.7％、大學2.37％，與其他年齡層相較都偏低，就算是23至30歲的青年族群，借閱比率也只有6.26％。

如進一步比較近2年的借閱量成長率，銀髮族高達7.88％，壯年以上各族群也都超過3％，但是，高中生借閱量成長率卻是負2.69％，是所有分類中唯一負成長的族群。北市圖認為，這恐與學生升學考試壓力較大，比較少時間閱讀課外書所致。

國立台灣師大附中國文老師陳玲玲分析，現在學生網路資訊取得方便，查資料、做作業本就不一定會去翻實體書，就算文學書籍或小說，可能也都是在網路上看或乾脆直接找「書摘、影評」，如此一來，借閱量就會少。

網路資訊便利是關鍵

不過，她說，集結成冊的書本通常較單篇網路文章有脈絡、經校正，學生少閱讀，的確對程度會有影響，只能透過課堂鼓勵或指定作業，引發學生想看書的動機。

景美女中國文老師李佩蓉則認為，以校內學生來說，輕小說、網路小說甚至動漫，的確是學生最愛閱讀的書籍種類，所以不見得會去圖書館借書，而是上網看或是同學間互相傳閱分享，與一般成年人的閱讀習慣確實不同，學生若能從中找到一些議題，例如《最後晚餐》關於死刑犯、人權問題的討論，即便與成年人閱讀的媒介不同，仍能有互動和談論的機會，未必是不好的現象。

(中國時報)