產官學攜手 共繪海廢地圖

2018年02月01日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

海洋廢棄物汙染威脅全球海洋生態，海洋廢棄物清除與調查工作成為未來顯學，國立台灣海洋大學去年底發起「海漂、海底垃圾調查計畫」，與新北市農業局合作，號召新北市海上工作者、潛水員及搭乘娛樂漁船的遊客共同參與，預計耗時1年建構全台第一張「海廢地圖」，作為維護海洋環境的重要參考依據。

海洋大學號召調查

海大海洋事務與資源研究所教授黃向文去年向科技部申請計畫補助經費60萬元，發起「海漂、海底垃圾調查計畫」，從10月起至今已號召全台各地志工、累計50艘航次，於新北市、基隆市、宜蘭縣、高雄市等地進行海漂、海底垃圾調查。

黃向文表示，「海漂、海底垃圾調查計畫」主要透過海上觀測、潛水蒐集、錄影或照相方式調查被拖網和刺網捕撈的海洋垃圾數量與重量，藉由標準化流程，希望整合不同時間、海域、漁船的資料，整理出海洋垃圾數量與種類的熱點分布圖，以利提供海洋環保建議給環保署做參考。

預計耗時1年完成

「漁船拖網捕魚，垃圾量往往超過5成！」黃向文指出，海洋廢棄物問題日益嚴重，近年來國內淨灘活動盛行，海岸垃圾的資料庫逐漸齊全，但至今對於近海海漂、海底垃圾研究甚少，希望透過與地方政府合作，媒合海上工作者、潛水員及搭乘娛樂漁船的遊客共同參與，建構全台第一張「海廢地圖」。

新北市農業局長李玟表示，此次藉由海大公民科學家發起的計畫，擴大與地方連結，也盼公民科學紀錄的數據資料，能作為政府或學術單位克服海洋威脅的重要參考依據。

黃向文說，調查期間至今年底，並將在2月7日及3月9日在新北市萬里、金山、淡水、瑞芳、貢寮等五區漁會舉辦說明會，報名詳洽（02）2462-2192轉5608，或上網＜http://goo.gl/gvYcim＞報名。

(中國時報)