吳秋齡民調出線 陳鴻禧服輸

2018年02月01日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨籍羅東鎮長林姿妙任期屆滿轉戰縣長，鎮長一席黨內競爭激烈，吳秋齡、陳鴻禧2名縣議員透過民調爭出線，1月31日民調出爐，由吳秋齡勝出。陳鴻禧坦言「我努力不夠。」未來政治路將視選民支持來決定，吳秋齡感謝鄉親的支持，將努力讓羅東更美好。

羅東鎮的人口在宜蘭縣僅次於宜蘭市，在宜蘭縣鄉鎮市長選舉中，堪稱一級戰區，國民黨的陳鴻禧、吳秋齡積極布局爭鎮長多時，而民進黨尚未敲定人選，預計在縣長人選出爐後確定，無黨籍有縣議員薛呈懿表態參選。

兩人差距 10％左右

歷經3天民調，昨在國民黨羅東鎮黨部公布結果，確定由吳秋齡勝出，在民調前吳、陳2人達成共識，不對外公布民調差距，但據了解，2家民調的結果，吳秋齡均領先陳鴻禧10％左右。

得知結果後，陳鴻禧一度認為民調有問題，但他還是保持風度，坦言「既然民調輸了，我們認輸，我覺得我努力不夠。」是否拚議員連任，甚至脫黨堅持選鎮長？陳鴻禧回應「還不知道。」他指出，民調總是少數的，未來政治路會看選民支持來作決定。

努力不夠 陳秀風度

吳秋齡表示，感謝可敬對手陳鴻禧議員的承讓，初選民調過程大家都展現君子之爭，以及對羅東未來建設的期盼，未來選舉希望鄉親給予她更高度的監督與期許，建設大羅東需要大家的寶貴意見。

吳秋齡說，羅東是熱鬧的商業城鎮，林姿妙治理羅東做得很好，但羅東還有努力的空間，希望未來的羅東不管在建設、福利、交通、文化等，都能更加美好，會與鄉親們一起來打拚、努力。

(中國時報)