參選市長 楊麗環絕不退讓

2018年02月01日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

跑遍桃園13鄉鎮市國民黨桃園市長參選人楊麗環，她去年10月宣布參選，但至今國民黨桃園市長人選仍未定，協調尚未有答案，楊麗環表示，只要2個人出來就是辦初選，她絕不退讓，沒有什麼提名不分區立委的就要接受徵召這回事，國民黨給人既定官宦世家壟斷政治舞台的時代已經過去，「誰能像我這樣勇於承擔責任」。

楊麗環說，去年11月桃園市黨部將有意參選的人選找來面談，訂好時程12月15至20日登記領表，今年1月要初選，包括1場辯論會，2月要提名，但至今情況還未明朗。

「國民黨過去給人的印象是官宦世家壟斷」，楊麗環說，她沒有說是誰，這是過去被詬病的情況，市長提名時程已經耽擱沒關係，她呼籲想要選的人趕快出來，「大家都期待一位勇於承擔的人選」。

呼籲想選的人快出來

「只要2個人要選就辦初選，沒有徵召這回事，我不會退讓」楊麗環語氣堅定表示，自己沒有家世背景，但是學經歷絕對是豐富的，她說自己30年前留學歐洲經驗，要打造桃園成為最大商業城，才是民眾最需要的，「過幾年小孩子長大，還在領22K，這是你想要的生活？」

楊麗環說，自己深入基層，舉行草根座談會，傾聽民眾心聲，「從1場2、30人到現在場場百人，我相信民眾是認同我的觀點，被我感動」，民眾不要的是「拿稅金歌功頌德」，也不要「要5毛給1塊」。

有信心代表藍營勝出

楊麗環說自己已參與這場選戰，絕不退縮，呼籲黨中央也應以公平、公開、公正的態度採民調方式推出最佳候選人，「楊主委還稱讚我這麼積極」，她有信心最後勝出，代表國民黨反敗為勝。

(中國時報)