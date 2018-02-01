配垃圾車 苗市批縣府割稻尾

2018年02月01日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣府1月31日舉行授車儀式，由縣長徐耀昌將16輛全新壓縮式垃圾車，撥交13個鄉鎮市公所，加入垃圾清運行列；但才結束授車，苗栗市長邱炳坤旋即發表千言聲明，抨擊縣府分配垃圾車大小眼不符實際需求，部分鄉鎮市還要自籌配合款，苗栗市的3輛是自行尋求管道爭取而來，縣府卻拿來做人情，有如割稻尾。

環保局稱依需求核撥

環保局則表示，目前全縣壓縮垃圾車157輛、資源回收車122輛，苗栗市垃圾車列管22輛，為全縣最多。苗縣2017年度獲中央補助共編列1533萬購置密封壓縮式垃圾車計6輛，不須配合款，核撥垃圾車係依各鄉鎮市現有數量、車齡、財政狀況、撥補車輛大小及偏鄉環境整體考量，絕無黑箱作業。

環保局2017年度編列1533萬元經費購置6立方公尺及8立方公尺密封壓縮式垃圾車6輛，另爭取環保署補助3297萬元採購6、8、10立方公尺3款電動密封壓縮式垃圾車10輛。代表苗栗市公所出席授車的清潔隊長孫春明，不悅神情寫在臉上。

邱炳坤隨後發表聲明，獲配發垃圾車的13鄉鎮市，6個不用負擔配合款，包括苗栗等7個要自籌20％配合款，他批縣府把環保署補助汰換垃圾車款項，拿來搞關係做人情。苗栗配發的3輛車，是市公所透過中辦副執行長吳宜臻爭取來的，還自籌175萬配合款，質疑縣府根本是割稻尾。

孫春明說，苗栗市有9萬人口，每日垃圾量45公噸分14條路線收集清運，有5輛車齡逾13年會滲水，連年申請汰換未獲理會，反而部分垃圾量少的鄉鎮有新車輪流使用，顯有不當。這是繼2年前市公所拒收縣府垃圾之後，再度因垃圾車配發對摃。

部分公所自籌配合款

對苗栗市公所的說法，環保局強調絕無政治考量，有通盤考量垃圾車配置、清運量及實際需求，審慎評估酌予撥補，籲市公所摒除本位主義，共創苗栗雙贏。

(中國時報)