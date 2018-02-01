盧秀燕批舉債 市府駁負債低

立委江啟臣（右二）現場揮毫獲大師比讚，左起為市議員李榮鴻、副議長張清照及前議長張清堂。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導
立委盧秀燕由立法院財委會立委陪同提出「健全財政」等政見願景，批評台中市長林佳龍舉債。（陳淑芬攝）

爭取國民黨提名參選台中市長的立委盧秀燕，1月31日提出「健全財政」等4大參選願景，並批台中市長林佳龍執政舉債高達600多億元。台中市新聞局長卓冠廷回應指出，中市整體財務穩健，每人負擔債務為6都第2低，並爭取到捷運藍線等重大交通建設納入前瞻計畫。

中市整體財務穩健

盧秀燕31日由立法院財政預算委員會立委費鴻泰、賴士葆及曾銘宗等陪同召開記者會，提出健全財政、降低負債、民生優先及輕稅簡政4大參選願景。賴士薦指出，盧在中央為台中爭取2千億元經費，溝通折衝能力強，每天搭第1班高鐵趕赴立院開會，是具財政專業的好委員。

盧秀燕說，她任立委的政績，就是未來執政的最好保證，她已為中市爭取2千多億元建設經費，包括鐵路高架化、台74線快速道路、捷運綠線等重大交通建設。林佳龍執政3年，用了5000多億元經費，不但沒有建設，還舉債600多億元。

對此，卓冠廷表示，台中市府撙節支出，預算都花在刀口上，整體財務狀況穩健，平均每人負擔債務為6都第2低，截至106年12月底止，平均每人負擔債務僅3.2萬元，低於高雄市的8.97萬元、台北市3.9萬元、台南市3.46萬元及新北市3.4萬元。

卓冠廷強調，捷運綠線是在2004年民進黨中央執政時所核定，林上任後加速工程進度，目前已達75.5％，預計2018年底試運轉。此外，捷運藍線、綠線延伸彰化及大台中山手線等重大建設，也都獲中央納入前瞻計畫。

診所協會為盧加油

中華民國診所協會全國聯合會等醫師團體也至盧秀燕服務處加油打氣，稱讚她是國會模範生。

(中國時報)

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